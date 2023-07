Actriţa din România invidiată de Salma Hayek. A fost numită „amanta lui Emil Constantinescu”: „Se uita urât la mine!”

Mai deschisă și sinceră ca oricând, artista a făcut dezvăluiri surprinzătoare și dureroase despre viața sa. Neapreciată în țara natală, a plecat peste hotare, bucurându-se de succes în Franța. Numită „amanta lui Emil Constantinescu”, ea este actrița din România pe care Salma Hayek ajunsese să o invidieze.

Talentată, excentrică, mereu cu zâmbetul pe buze, chiar și în cele mai dificile momente din viață. Și-a ascuns mereu suferința, vorbind de puține ori despre dramele ce i-au marcat existența.

În România, devenea cunoscută publicului larg ca protagonista unui scandal uriaș cu tentă de amantlâc. Se întâmpla la sfârșitul anului 1996, când a fost fotografiată dansând cu fostul președinte al țării. Din acel moment, Rona Hartner a fost etichetată drept „amanta lui Emil Constantinescu”.

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, actrița a vorbit despre modul în care acel scandal i-a afectat imaginea și cariera artistică.

Am făcut 32 de filme. Eu nu am avut niciun premiu în România, eu nu sunt percepută ca fiind un artist. Filmele mele din Franța nu au fost difuzate în România, în timp ce sunt difuzate în alte țări.”

„Enorm. Eram îndrăgostită de cel mai mare dansator de tango din lume, era iubitul meu, urca pe afară să ajungă la mine acasă. M-a părăsit din cauza acestui Sex gate, am pierdut o foarte bună prietenă că ea a scris jurnalul, am pierdut foarte mult din imaginea mea. Dorința mea era să intru pe un drum de artist, din momentul ăla s-a făcut o tăietură completă între viața mea de artistă și acel „nume”.

Avea doar 26 de ani când au fost făcute acele fotografii. Cu toate astea, dacă ar putea da timpul înapoi, nu ar schimba nimic.

„Nu era viață intimă, dansam, câtă vreme cineva a pozat nu era ceva serios. Nu l-am mai văzut niciodată, eu am plecat la Paris, nu am avut nicio treabă, lumea avea nevoie de un scandal și a fost cel mai mare scandal.

Întrebată de Denise Rifai, Vadim Tudor v-a bombardat într-o emisiune cu diverse ”calomnii”, după spusele dvs, apoi ați plecat. Ați mai abandona astăzi vreo luptă?, Rona Hartner a explicat:

„Eu nu am abandonat lupta, când plec dintr-un loc, e foarte bine că plec. Poate să pară impulsiv, regretatul Vadim Tudor organizase un linșaj spontan în fața televiziunii. În jurul emisiunii respective era un câmp, eu am ieșit mai devreme, nu mă aștepta nicio mașină.

Un domn de pe partea cealaltă a spus „De ce ați plecat, domnișoară?”, și din momentul ăla m-am întors, le-am spus jurnaliștilor, vă dau cafea și sandviciuri, duceți-mă acasă. Când am ajuns acasă era un linșaj. Eu m-am luptat până când am ajuns în fața unui impas. Cred că am făcut foarte bine că am plecat.

După filmul Gadjo Dilo aveam două pagini în revista Cinema, după scandalul cu Vadim Tudor, nu am mai avut niciun articol, cât de mic.”