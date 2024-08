Cu părul alb și într-un costum de baie minuscul, Salma Hayek a făcut furori la plajă la 57 de ani. Toți ochii au fost ațintiți pe decolteul ei

Salma Hayek se numără printre cele mai dorite femei din lume, chiar dacă a trecut de mult de prima tinerețe. Actrița de la Hollywood se laudă cu o siluetă de vis și forme voluptoase, pe care nu ezită să le pună în valoare, de câte ori are ocazia. Cum a apărut recent, în vacanță în Spania.

Cum arată Salma Hayek la plajă, la 57 de ani

Actrița de origine mexicană Salma Hayek se bucură de vacanță, în Europa. Vedeta petrece câteva zile în Ibiza, însă nu și-a uitat nici fanii de pe rețelele de socializare și a publicat câteva fotografii de pe yacht.

Bruneta a purtat un costum de baie de culoare galbenă, din două piese, care i-a pus perfect în valoare formele, dar și bronzul. S-a asortat cu drapelul Spaniei, aflat în spatele ei, iar fanii au remarcat anumite detalii. Actrița nu s-a ferit să apară pe internet cu câteva fire albe de păr, vizibile în fotografie.

Ba chiar a scris în dreptul imaginii: ”Bikini galben + fire de păr albe = combinația perfectă”. Cei care o urmăresc au reacționat imediat și au copleșit-o cu aprecieri și comentarii. Actrița mexicană a primit peste un milion de like-uri la postare, în doar câteva ore.

Cum se menține actrița în formă

Salma Hayek, care urmează să împlinească 58 de ani la începutul lunii septembrie, a dezvăluit, la un moment dat, cum reușește să se mențină în formă. Actrița are mare grijă la alimentație și face multă mișcare, pentru a nu acumula kilograme în plus. Meditația o ajută să fie liniștită și să găsească resurse pentru tot ce are de făcut, după cum a povestit chiar ea.

Chiar dacă mai are uneori scăpări și are obiceiul de a se refugia în mâncare, după cum a recunoscut, este mai motivată să mănânce sănătos după curele cu sucuri pe care le face din când în când și nu exagerează cu alimentele bogate în calorii.