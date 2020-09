Salarii 2020. Ce salariu are, de fapt, un polițist de la Rutieră. Câți bani încasează lunar dacă îți dă amendă ție, în trafic

Salarii 2020. S-a aflat cât câștigă un polițist de la rutieră. Foarte mulți români îi invidiază pe polițiști, dar adevărul despre salariul lor este unul cât se poate de surprinzător.

Salarii 2020. Ce salariu are, de fapt, un polițist de la Rutieră. Câți bani încasează lunar

Salariul pe care îl încasează lunar un agent de la Politia Rutiera este mai mic decât cred majoritatea românilor. Lucrurile nu sunt chiar așa de bune nici pentru polițiștii care au 15 ani vechime în muncă.

Astfel, salariul total al unui polițist de la Brigada Rutieră, după 15 ani de meserie, este de 4.000 de lei net. Această sumă include norma de echipament, 268 lei și norma de hrana, 1.054 lei.

Ce sporuri mai au polițiștii rutieri

De asemenea, se mai adaugă sporuri pentru condiții grele și toxicitate, 268 lei, precum si sporul de risc si solicitare neuropsihica, care are o valoare de 282 lei.

Astfel, când vine vorba de salarii, polițiștii sunt mai mult decât nemulțumiți, în contextul în care aceștia sunt expuși unor pericole, zilnic. Înainte de intrarea in cadrul Politiei Rutiere, viitorii polițiști trebuie sa urmeze cursurile unei scoli de subofiteri. Aceștia se inscriu la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina sau Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”, situată în Cluj Napoca.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească elevii care vor ă fie admiși la Scoala de Agenți de Poliție:

– Sa nu ai antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

– Trebuie sa ai cetatenie romana si domiciliul in Romania

– Trebuie sa cunoasti la perfectie limba romana, scris si vorbit

– Sa ai capacitate deplina de exercitiu

– Sa fii apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic

– Sa ai un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist

– Sa ai varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa se implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere

– Sa fii absolvent de liceu si sa ai diploma de bacalaureat

Alte conditii necesare la înscrierea la școala de polițiști:

– Sa nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant, adauga sursa mentionata anterior.

– Sa nu fii in curs de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea de infractiuni

– Sa nu fi desfasurat activitati de politie politica

– Sa nu ai semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie in tinuta de vara

– Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu iti fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani

– Sa fi obtinut media notei la purtare de cel putin 9,00 in perioada studiilor liceala, exceptie facand acei candidati care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului