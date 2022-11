Sacrificiul pe care Maria Constantin îl face pentru a arăta bine în rochia de mireasă. Cântăreaţa de muzică populară a recunoscut tot

Maria Constantin se pregătește de ziua cea mare. Celebra cântăreață de muzică populară vrea să arate perfect în momentul în care va fi condusă la altar, motiv pentru care se pregătește intens. Vedeta ține o dieta strictă pentru ca rochia de mireasă să arate perfect pe ea. „Vreau să ajung la 51 de kilograme”, a subliniat solista. Fanii ei au rămas surprinși de sacrificiile pe care le face în acest sens.

Maria Constantin se apropie cu pași repezi de ziua cea mare. Aceasta urmează să îmbrace pentru a 3-a oară rochia de mireasă, dar emoțiile sunt la fel de mari de fiecare dată. Celebra interpretă de muzică populară cântărește acum 54 de kg, dar vrea să ajungă la 51 de kg pentru ca rochia de mireasă să îi vină perfect.

Blondina are o siluetă de invidiat, susțin mulți din fanii săi. Cu toate astea, ea nu este mulțumită până la capăt și vrea să fie perfectă. Vedeta o să ajungă din nou la altar, dar de această dată condusă de Robert Stoica.

Cei doi se iubesc extrem de tare, iar fanii abia așteaptă să îi vadă în ziua mult dorită. Deși nu au fost puse la punct toate detaliile, blondina și-a propus încă de acum să mai slăbească puține kilograme. Interpreta în vârstă de 35 de ani a mărturisit că și gena ajută foarte mult în privința unei siluete dorite.

Cea din urmă a mai subliniat că își dorește să ajungă și la sala de sport sau să își facă un program stabil pentru mișcare. Partea bună pentru Maria Constantin este că evenimentele vor începe să se rărească și astfel va avea mai mult timp. Blondina susține că imediat ce te ,,apuci de sport se vede”. În timpul acesta, vedeta se folosește de o cură de ceaiuri.

,,Nu cred că fac nimic special, dar cred că și gena ajută foarte mult. Dar, în principiu, recunosc că tot timpul încerc să mă întrețin. Apelez la chestii super simple. Chiar și la sfaturile bunicilor, pentru că și ele mai au câteodată câte ceva… De pildă, fel și fel de ceaiuri, mai ales că acum vine sezonul rece.

Încerc să mă întrețin cu ceai de ghimbir să nu răcesc, plus că eu folosesc miere pentru față…În momentul de față am 54 de kg, dar eu vreau să ajung la 51 de kg. Și vreau să merg la sală, pentru că acum evenimentele vor începe să se mai rărească și atunci o să am mai mult timp de mine. În primul rând dacă te apuci de sport… se vede!”, a mărturisit ea, pentru viva.ro.