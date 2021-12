Maria Constantin a anunțat când se mărită cu iubitul ei. Anunțul de ultimă oră al vedetei

Maria Constantin și-a găsit dragostea și liniștea alături de afaceristul Robert Stoica. Relația lor este serioasă, iar artista a decis să se căsătorească cu el. De fapt, are în plan să mai facă și un copil, semn că cei doi se înțeleg de minune și își doresc să întemeieze o familie. Interpreta a dat deja detalii cu privire la data nunții și este foarte încântată de evenimentul din viața ei.

Maria Constantin a mărturisit când se va căsători. Fratele ei a amânat nunta de două ori până acum din cauza pandemiei, așa că în 2022 va fi evenimentul lui, iar artista se va căsători abia în 2023.

„Nunta noastră va fi în anul 2023, deci anul celălalt, fiindcă la anul se va căsători fratele meu, care își tot amână nunta de vreo doi ani de zile și știm că nu este bine ca doi frați să facă nunta în același an, dar în schimb avem alte planuri, de business.

Acel timp limitat pe care îl avem să îl petrecem alături de familie, încercăm să ajungem mai mereu, să facem naveta asta București – Curtea de Argeș, București – Târgu Jiu, București – Vâlcea și așa mai departe. Planul nostru este să rămânem la fel, nu avem un plan special.

În principiu, anul 2023 ne va permite acest lux de a anunța pe toată lumea din timp, să nu fie pe repede înainte și, bineînțeles să alegem și o dată potrivită în care să am alături toți colegii de cântec, să am alături toți oamenii pe care mi-i doresc. Încă nu am fixat o dată, dar cu siguranță la începutul acestui an o vom fixa”, a dezvăluit Maria Constantin pentru Fanatik.