Sacrificiile făcute de soțul Georgianei Lobonț pentru artistă. De ce nu-l voia familia vedetei pe Rareș Ciciovan

Zilele trecute, soțul Georgianei Lobonț a aruncat bomba și a mărturisit că s-a despărțit de artista de muzică de petrecere. Rareș Ciciovan a dezvăluit că nu mai este cale de împăcare între el și mama copiilor săi. Această veste a șocat pe toată lumea, ținând cont că bărbatul a făcut sacrificii enorme pentru cariera Georgianei Lobonț.

Vestea că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan nu mai formează un cuplu i-a bulversat pe apropiații lor. În urmă cu ceva ani, artista mărturisea că partenerul ei de viață a riscat totul pentru cariera ei muzicală și i-a fost alături în cele mai grele momente. Chiar și atunci când părinții ei nu au fost de acord cu relația lor de iubire.

Georgiana Lobonț povestea că, după nuntă, cei doi și-au cumpărat un apartament, însă l-au vândut la scurt timp pentru a investi în cariera muzicală a Georgianei.

Cel care a venit cu ideea a fost chiar Rareș Ciciovan, care i-a propus proaspetei lui soții să să investească toți banii în cariera artistică. Atunci, cei doi soți au băgat 41.000 de euro în promovare, videoclipuri și ținutele artistei în timpul filmărilor.

„Rareș s-a dedicat total carierei mele. După ce ne-am căsătorit, ne-am luat un apartament și am crezut că facem bani din chirii, ca investiție, pentru că acesta era un vis de-al nostru, să investim în imobiliare. Apoi, am vrut să vindem apartamentul și să investim în plan muzical, pentru că niciunul dintre noi nu mai practicam meseriile de bază, eu consilier juridic sau avocat și el stomatolog. Nimeni nu a știut că noi am vândut apartamentul. Noi, toți banii aceea i-am băgat în mine.

Adică, dacă se întâmplă ceva să ne despărțim… el a riscat, a băgat toți banii de la nuntă în mine. 41.000 de euro a costat apartamentul. Pe toți i-am băgat în promovare, am făcut cinci albume, i-am băgat în Facebook, în Youtube, în ținute, videoclipuri. Noi nu aveam o situație financiară, care să ne permită să ne susținem pe drumul cântecului. Lui i-a venit această idee și a zis că își asumă, că puteam să nu ne înțelegem, eram după cinci luni de căsătorie. Acum suntem pe plus, suntem mulțumiți. Deci lui îi mulțumesc din toată inima”, declara Georgiana Lobonț la Antena Stars.