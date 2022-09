Sacrificiile făcute de Alina Laufer pentru a naşte gemenii. Vedeta ar fi trecut prin orice pentru a deveni din nou mamă: „Am luptat cu această infertilitate”

Alina Laufer a dat cărțile pe față. Vedeta de televiziune a vorbit deschis despre un subiect foarte sensibil din cadrul vieții de familie. Frumoasa prezentatoare, care s-a făcut remarcată în spațiul public și datorită discreției, a răspuns fără nicio ezitare la întrebări legate de sarcina pe care a avut-o cu Ilan Laufer, actualul său partener. Află în rândurile de mai jos totul despre sacrificiile făcute de Alina Laufer pentru a naşte gemenii.

Alina și Ilan Laufer se bucură de o căsnicie foarte frumoasă. Încă de la început, ambele părți au trebuit să facă anumite sacrificii pentru a se putea căsători. Alina Laufer, de exemplu, a trebuit să treacă la iudaism întrucât, la origini, partenerul său este evreu. Nimic nu a putut opri, însă, dragostea dintre cei doi iubiți.

În prezent, Alina și Ilan Laufer se bucură de trei copii: o fetiță din mariajul frumoasei vedete cu cântărețul Jorge și doi gemeni. Chiar dacă, la suprafață, lucrurile par ușoară, prezentatoarea a mărturisit că nu a fost întotdeauna așa. Alina Laufer a făcut sacrificii pentru a putea să aibă copii cu actualul său partener.

Politicianul a prezentat probleme de infertilitate, care au afectat conceperea unei sarcini. Cei doi soți au apelat la ajutorul medicilor timp de zece ani pentru a putea avea copii. Niciodată nu și-au pierdut speranța, iar în cele din urmă au putut să se bucure de Davina și Nathaniel. Alina Laufer a vorbit deschis despre provocările cu care s-a confruntat din acest punct de vedere în cadrul unei noi emisiuni ce urmează să fie difuzată în seara zilei de luni, 19 septembrie.

Pe durata celor zece ani de zile, cei doi soți au luat în considerare inclusiv ideea de fertilizare cu ajutorul unui donator. În cele din urmă, unii specialiști în acest domeniu le-au transmis Alinei și lui Ilan Laufer că nu pot să aibă copii.

„Am explorat inclusiv ideea de fertilizare cu donator. Ne-am uitat la nu știu câte profiluri de donatori. (…) Da, mai ales că Ilan e blond, voiam profilul său. Am ajuns până în clipa în care să facem fertilizare cu donatori, dar am zis hai să mai așteptăm, hai să vedem.

Indiferent de verdictele oferite de medici, cei doi nu și-au pierdut speranța nicio clipă. Se pare că datorită faptului că s-au mutat în Statele Unite ale Americii, Ilan Laufer a fost mai relaxat. Acest lucru ar fi ajutat și la conceperea unei sarcini, în cele din urmă.

„Când ne-am întors în țară, în pandemie, în 2020, ne-am făcut analize. Noi mereu ne făceam analizele si am găsit spermatozoizi astfel încât am putut să facem o fertilizare. Am avut 3-4 tentative de fertilizări si am rămas însărcinată”, a dezvăluit Alina Laufer, pentru sursa citată.