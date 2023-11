S-au despărțit înainte de nuntă. Artista din România care nu acceptă condițiile puse de logodnic: ‘Nu mai fac pentru nimic în lume’ EXCLUSIV

În doar un an și câteva luni de relație, cei doi au mai trecut prin perioade dificile, din cauza infidelității bărbatului, dar și din cauza faptului că ar fi fost influențat de apropiați să se despartă de ea. Cu toate acestea, artista a decis să îl ierte. După ce și-au rezolvat problemele în cuplu, au făcut marele anunț.

Partenerii și-au declarat iubire în public, dar și dorința de a-și oficializa relația în toamna anului 2023. Doar că acum logodnicul i-a impus condiții pe care ea nu le poate accepta. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a oferit detalii despre relația cu Ady Paris.

Luna aceasta trebuia să aibă loc o nuntă fastuoasă. În urmă cu câteva săptămâni, Ramona de la Clejani și partenerul său declarau că se iubesc mai mult ca niciodată și că abia așteaptă să facă pasul cel mare în toamna acestui an.

Știți vorba aceea: “Socoteala de acasă, nu se potrivește cu cea din târg”… Cam așa și în cazul celor doi. Nu este pentru prima oară când cuplul se află în dificultate. Acum însă este la mijloc cariera Ramonei Manole. Se pare că Ady, logodnicul ei, nu acceptă meseria pe care aceasta o are.

Acordeonistul îi cere logodnicei sale să renunțe la colaborarea cu Dan Bursuc și nu numai. Practic, vedeta a trebuit să aleagă între iubire și carieră. A luat deja decizia, dezvăluită pentru Playtech Știri.

Pentru nimic în lume nu voi renunța la meseria mea. Nu mai fac nicio nuntă! Eu cred că este vina mea, pentru că am oferit multă iubire și el încearcă să pună stop la ceea ce îmi este drag”, a declarat Ramona Manole, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Îmi este frică de ceea ce mă așteaptă. Nu știu dacă este bine să fac acest pas. Luna asta aveam logodna cu viitorul meu soț. Îl iubesc… Și el mă iubește. Doar că situația nu e chiar roz, pentru că el mă pune să renunț la proiectul cu mentorul meu, Dan Bursuc și la toate proiectele viitoare pe care le am cu alți artiști.

Încă de la început, relația celor doi a fost presărată cu despărțiri și împăcări, din diverse motive, precum indifelitatea lui. Ady Paris nu încetase să păstreze legătura cu o fostă iubită. După ce l-a iertat, Ramona Manole spera ca greșeala făcută de iubitul său să nu se mai repete.

Iată însă că femeia primește în continuare dovezi potrivit cărora acesta ar fi infidel. A mărturisit acest lucru chiar ea, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

„Am trecut cu vederea multe chestii pe care le-a făcut și l-am iertat, dar cred că am greșit. Au venit la mine fel de fel de telefoane de la diferite fete cu poze și am trecut cu vederea pentru că l-am iubit, dar peste asta (condiția lui – n.r.) nu am cum să trec… Ne despărțim!”.