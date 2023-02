„S-a văzut diferența din avion”. Dan Petrescu, discurs categoric după ce CFR Cluj a pierdut meciul cu Lazio – VIDEO

Dan Petrescu nu este supărat pe jucătorii lui, după ce CFR Cluj a pierdut cu 1-0 duelul cu Lazio, din prima manșă a play-off-ului Conference League. Antrenorul ardelenilor a spus că adversarii au fost mai buni, dar a spus că nu renunță la visul de a obține calificarea. În meciul de la Roma, Mario Camora a stabilit un record și l-a depășit pe Marius Lăcătuș.

CFR Cluj a fost învinsă de Lazio, în primul duel din play-off-ul Conference League, dar meciul decisiv este pe 23 februarie în Gruia. Echipa lui Dan Petrescu a jucat mai bine de 75 de minute cu un om mai mult pe teren, după ce fundașul central Patric a primit direct cartonaș roșu pentru un fault la Krasniqi, care putea să ajungă într-o situație „iminentă de gol”. Sau cel puțin așa a considerat arbitrul partidei, iar colegii lui din camera VAR nu l-au contrazis. Antrenorul Maurizio Sarri a spus că englezul Craig Pawson nu este capabil să antreneze în Europa.

CFR Cluj nu și-a creat prea multe ocazii, iar singurul gol a fost înscris de gazde, în prelungirile primei reprize, când Ciro Immobile a scăpat de marcaj și a trimis balonul în plasă.

„Am pierdut marcajul la ultima fază din prima repriză şi s-a dovedit decisiv. Dar Immobile face asta în fiecare an în Italia, aşa că nu pot să-i cert chiar aşa pe fundaşii mei. E clar că mi-aș fi dorit să am un mijlocaș ofensiv bun, dar ăsta e lotul. Diferența de valoare se vede între noi și Lazio.

Milinkovic-Savic costă 100 de milioane, Immobile, 100 de milioane. Nu am ce să le reproșez, să nu uităm că am jucat cu Lazio. Să fim realiști! Noi nu mai suntem de mult realiști! Savic a fost peste tot azi, el a făcut tot, el cu Immobile. Ei doi ne-au bătut, ei doi singuri. Jucătorilor mei nu am ce să le reproşez, au dat 100% toţi.

Sunt favoriți (n.r.- la calificare), dar fotbalul e fotbal. S-a întâmplat să batem Lazio în trecut, vom încerca să câștigăm și acum. Peste două zile jucăm un meci important, asta e problema. A fost un arbitru englez, așa că dacă el a decis că a fost cartonaș roșu, așa a fost. Nu avem ce discuta în acest sens.

Am avut curaj de la început, dar nu am jucat eu. Am avut doi atacanți, 4-4-2. (n.r.- trei înfrângeri la rând pentru CFR Cluj) Am jucat împotriva a trei echipe bune, Craiova, FCSB și Lazio. Ne-a lipsit și norocul. Nu avem cum să schimbăm jucătorii, atitudinea a fost bună, dar astăzi s-a văzut diferența din avion”, a transmis Dan Petrescu, la conferința de presă de la finalul partidei.