S-a schimbat vârsta la care îți poți lua permisul. Toți soferii trebuie să afle acum

Toți soferii trebuie să afle acum că s-a schimbat vârsta la care îți poți lua permisul. Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect de lege de modificare a Codului Rutier, prin care ar putea fi scăzută vârsta de obținere a permisiului de conducere pentru câteva categorii. Astfel, șoferii de camioane și autobuze ar putea obține permisele mai devreme.

Scade vârsta de obținere a permisiul auto. Ce categorii sunt vizate

Toții șoferii de camioane și autobuze trebuie să știe că vârsta de obținere a permisului pentru aceste vehicule ar putea să scadă. Un proicet de lege prevede că vârsta de obținere a carnetului de conducere pentru camion și autobuz să se micșoreze.

”Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera d), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE este de 18 ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, arată poiectrul de lege de modificare a Codului Rutier.

Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE ar putea coborâ la 21 de ani.

”(6) Prin excepțiede la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se mai arată în proiectul de lege.

„Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani. (7) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale accelerate, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se arată în proiectul care se află dezbatere publică din data de 22 iulie 2020.

Ce vehicule se conduc cu categoria C

Categoria C vizează camioanele, iar categoria CE se referă la ansamblul format dintr-un vehicul trăgător din categoria C la care se adaugă o remorcă care are o masă totală peste 750 de kilograme. Acum, vârsta de obținere a acestor permise ese de 21 de ani.

În ceea ce privește categoriile D și DE, în prezent, vârsta minimă a șoferilor cerută în momentul de față de Codul Rutier este de 24 de ani.