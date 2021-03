S-a prefăcut Jador la Survivor România? Ce s-a întâmplat, de fapt

Fanii celebrului fost concurent de la „Bravo, ai stil” sunt derutați de ultimele zvonuri. Ce se întâmplă, de fapt, cu Jador? S-a prefăcut sau nu solistul la Survivor România 2021? Cum au mers lucrurile în realitate?

Jador e unul din cei mai votați concurenți din show, iar pentru asta le mulțumește zilnic fanilor. Cu toate astea, unii dintre ei nu știu ce să mai creadă din cauza zvonurilor apărute în mediul online. Aceste scenarii au fost dirijate de unii dintre cei aflați în Dominicană care nu-l prea suportă pe manelist, dar și de comentariile acide ale celor care au ieșit din competiție.

Criticile nu contenesc să apară în dreptul artistului care a devenit ușor și sigur unul din cei mai controversați pe care i-a avut sezonul acesta. În tabăra Faimoșilor există discuții peste discuții, timp în care albaștrii se pare că se înțeleg din ce în ce mai bine, iar faptul că sunt uniți îi ajută pe teren.

Roxana Nemeș: Andreea Antonescu nu știu dacă se simte sau nu se simte sau face pe proasta. La fel și Elena Marin…

Zanni: Tu ce faci în momentul ăla, când toți ne arătăm fețele?! Tu faci așa?! Păi dă-ți aia jos de pe față, că eu vreau să te văd!

….

Zanni: Dacă mai calcă unul strâmb și vă schimbați părerea de azi pe mâine…

Andreea Antonescu: Și ai pretenția să nu mai calce?!

Adversarii din teren ai roșiilor susțin că accidentarea lui Jador a fost una falsă, astfel că urletele de durere și lipsa de rațiune a artistului când a căzut la pământ nu a reușit să-i impresioneze.

Starlin: Jador e doar „bla bla bla”!

Sorin: Nu știu dacă va primi Oscarul, probabil pentru cel mai prost actor sau ceva de genul ăsta!

„Nu pot să spun că am avut aliați, e mult spus, dar am avut o conexiune foarte bună cu Cosmin. E sportiv, el a apreciat faptul că sunt o persoană care a muncit pentru tot ceea ce are. El, la fel, a muncit de mic pentru tot ceea ce are în viața lui și a fost un om care m-a ajutat, m-a inspirat și m-a încurajat mereu. Zanni, la fel, chiar dacă a avut momente în care a exagerat cu sinceritatea lui, atunci când se lua de Elena și spunea că are părul alb. Ce treabă are? Puteam să-i spun și eu lui că poartă aparat dentar, dar nu are nicio legătură. În momentul în care nu era nervos, am avut niște discuții foarte sincere cu el. Nu am simțit niciodată că mă vorbește pe la spate. El tot ce spunea pe cameră spunea și în față, că m-am uitat și eu azi-noapte”

Alexandra Stan