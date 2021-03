De ce n-a ajuns Bogdan Mocanu la Survivor România. Cel mai bun prieten al lui Jador a primit interzis

Bogdan Mocanu a primit și el oferta de a merge la Survivor România. Bunul prieten al lui Jador s-a văzut nevoit să refuze oferta Kanal D, cu toate că avea toate atuurile fizice pentru a face față competiției sportive.

Bogdan Mocanu a devenit cunoscut odată cu participarea la emisiunea Puterea Dragostei. El s-a bucurat de aprecierea publicului și de susținere din partea fanilor, care l-au și întrebat dacă ar fi tentat să plece la Survivor.

Deși inițial plănuia să meargă la Survivor împreună cu Jador, Bogdan Mocanu nu poate participa la cea mai dură competiție sportivă.

Fostul concurent Puterea Dragostei suferă de o boală care îi impune să aibă mare grijă de alimentația sa. Medicul lui Bogdan Mocanu i-a interzis să meargă la Survivor, iar asta pentru că afecțiunea lui nu îi permită să se înfometeze.

Bogdan Mocanu suferă de diabet, motiv pentru care are mare grijă cu mâncarea. El nu are voie prea mulți carbohidrați și este insulino-dependent, ceea ce înseamnă că își face zilnic injecții pentru a își regla glicemia.

Mai mult, riscul pentru Bogdan ar fi fost enorm, pentru că organismul lui ar fi putut intra în șoc hipoglicemic, din cauza lipsei de hrană.

”Bogdan Mocanu nu are cum să se ducă acolo. Bogdan Mocanu are un diabet urât și nu are voie, în primul rând cu… el nu poate să mănânce ce mănâncă ăștia. El e cu diabetul grav, el trebuie să facă injecții constant. Zi de zi face insulină, săracu! Am vorbit cu Mocanu, vă dați seama că am vorbit și cu el”, a dezvăluit Perversul de pe Târgu Ocna, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jador.