S-a lăsat cu lacrimi de fericire! Vlad Gherman, primele declarații după cununia civilă cu Oana Moșneagu. Când pleacă îndrăgostiții în luna de miere? EXCLUSIV

La aproape un an de la cererea emoționantă în căsătorie, chiar pe scena teatrului, la finalul spectacolului, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit ieri destinele. Îndrăgostiții au devenit oficial soț și soție, ceremonia având loc la Starea Civilă a Sectorului 6. Le-au fost alături familiile și prietenii apropiați, în total aproximativ 30 de persoane. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Vlad Gherman ne-a spus că au fost copleșiți de emoții și s-a lăsat cu lacrimi la cununia civilă, dar au fost de fericire. Cuplul urmează să facă nunta la începutul lunii iunie, însă luna de miere o vor petrece abia la iarnă, până atunci având un program încărcat, fiind prinși cu filmări la serialul de la Antena 1, dar și spectacole de teatru.

Au hotărât cu o lună înainte să se căsătorească pe 6 aprilie

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt de ieri soț și soție, actrița hotărând să își schimbe numele atât în buletin, cât și pentru public, urmând ca pe genericul serialului Lia, soția soțului meu, difuzat joi seara la Antena 1, să apară în distribuție ca Oana Gherman.

Felicitări și casă de piatră! 6 aprilie, ziua în care v-ați căsătorit civil, are vreo semnificație specială pentru voi?

Nu e nicio dată specială, pur și simplu ne-am dorit să facem în weekend astfel încât să fie disponibili și prietenii și familia Oanei, care vine din Mioveni. Așadar, nu a fost ceva la modul că 6 reprezintă o cifră specială pentru noi, așa s-a nimerit.

Cu cât timp v-ați hotărât înainte și ați anunțat invitații?

Am hotărât data de 6 aprilie cam cu o lună înainte. Problema pe care am avut-o. pentru că neștiind cum era vremea, a fost să hotărâm restaurantul la care mergem după. Acolo a fost mai cu stand-by așa până spre final. Dar am avut parte parte și de vreme frumoasă, am ales un restaurant superb, ne-am simțit foarte bine. Vremea a ținut cu noi!

Citește și: Nuntă surpriză în showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil. Primele imagini ca soț și soție

Vlad Gherman: “Luna de miere o să fie probabil abia la iarnă”

Luna de miere va fi după nuntă, în iunie, sau o bifați înainte?

Din nefericire, nu o să fie nici măcar după nuntă. O să fie probabil abia la iarnă, pentru că avem foarte multă treabă, adică avem și serialul, avem spectacole de teatru, o să mai avem și alte proiecte care intră ulterior și atunci o să fie foarte greu să avem o pauză mare, astfel încât să zicem că ne deconectăm. Probabil că o să avem câteva weekenduri ca să putem să facem niște city break-uri, poate chiar și prin România să ne plimbăm, pentru că sunt locuri în care nu am ajuns încă. Deci, timp de relaxare o să existe, dar așa luna aia de miere pe care o așteptăm, fără doar și poate, o să vină abia la iarnă.

Cine sunt părinții voștri spirituali?

Pe Anca Sigartău și pe soțul ei. Nouă ne place să zicem că nu i-am ales noi, ne-au fost dați, parcă s-au aliniat astrele și întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare încă de la serialul Adela. Tot ce s-a legat a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Mi se pare că sunt fix exemplul din dicționar atunci când vorbești despre părinții spirituali, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni foarte deschiși, super calzi, de la care avem foarte multe de învățat. Adică nu puteam să avem o pereche de nași mai bună decât ei și suntem tare fericiți să-i avem.

Ei au fost și martorii voștri la cununia voastră civilă?

Nu, am lăsat-o pe Oana, i-am spus să hotărască, oricum eu nu aveam vreo doleanță. Noi avem o gașcă de prieteni, practic sunt prietenii Oanei, eu am intrat așa ca plus unul și au devenit prietenii mei de suflet, îi iubesc pe toți. A ales două fete, cele mai vechi prietene ale ei, așa că vetermanii au fost cei care au semnat – Laura și cu Geo, și ne-am bucurat. A fost tare emoționant și pentru ele, și pentru noi. A fost o zi plină de emoție.

Vlad Gherman: “Înainte să zic că da, Oana plângea și m-a făcut și pe mine să plâng”

S-a lăsat și cu lacrimi de fericire?

Da, exact parcă s-a repetat istoria de la cererea în căsătorie, care a avut loc acum un an aproape, pe scena teatrului. Acum la fel, înainte să zic că da, plângea și m-a făcut și pe mine să plâng. Ne-au și filmat părinții, plângea toată lumea acolo, ziceai că e un moment trist. (râde) Au fost lacrimi de bucurie.

Au fost prezenți și colegi de-ai voștri din serialul „Lia, soția soțului meu”?

Nu, pentru că într-adevăr, inițial, era vorba că vrem să facem un eveniment cât mai restrâns. După care ne-am gândit: hai să fie totuși și oamenii dragi nouă și am ales, până la urmă, să facem cununia doar cu familia, cu nașii, evident, și cu câțiva prieteni care nu sunt din grupul de actori.

Ne-am gândit așa: dacă o să chemăm dintre actori, dintre colegii noștri și prietenii noștri din serial, clar o să se lase cu întrebarea: dar pe mine de ce nu m-ai chemat? Așa că am zis că mai bine îi chemăm pe prietenii care nu au nicio legătură cu actoria, ca să nu existe nicio supărare și lăsăm la nuntă să avem petrecerea aceea și distracția pe care de abia o așteptăm cu toții.

Câți invitați ați avut la cununia civilă?

30 cam așa.

Oana a avut o rochie superbă.

Da, a avut o rochie ca de zână, ce-i drept, ca de basm, știu că a fost comandată în străinătate. A stat, s-a gândit, a căutat cu multe luni înainte și a ajuns la varianta asta.

Și tu ai ales un costum elegant.

Într-adevăr a fost făcut pe comandă la Consiglieri, Claudiu este cel care mă ajută să fac și costumele de nuntă. Inițial nu mă gândeam neapărat că aș vrea costum la cununie, dar Oana își dorea să își comande rochia pe care a și avut-o de altfel și atunci m-am gândit să vorbesc cu Claudiu să mă ajute cu costumul și pe mine. Și i-a plăcut imediat, i-am arătat poză cu rochia ei, ne-am gândit ce să port și am ajuns la culoarea aceea. Tuturor le-a plăcut costumul și ce m-a impresionat pe mine, eu nici nu prea port costume în general, dar știind prieteni care poartă și care mereu se plâng de chestia asta că fac cute, la mine nu a fost nicio problemă. La mine ziceai că e călcat și după ce am plecat spre casă. A fost o alegere inspirată.

Citește și: Ce nume va purta Oana Moșneagu în buletin, după căsătoria cu Vlad Gherman. Așa o va chema de acum înainte