Ce nume va purta Oana Moșneagu în buletin, după căsătoria cu Vlad Gherman. Așa o va chema de acum înainte

Astăzi, 6 aprilie 2024, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil. La ieșirea de la Starea Civilă, cuplul a făcut mai multe poze, pe care celebrul actor le-a urcat pe rețelele sociale, spre bucuria fanilor. Cum o va chema pe Oana Moșneagu în buletin după cununia civilă cu alesul inimii ei?

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit civil

„Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat! Incepe o etapa noua!”, a precizat Vlad Gherman pe internet, în dreptul imaginilor de la cununia cu Oana Moșneagu.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. Sâmbătă, Oana și Vlad au dus relația lor la nivelul următor și au spus marele „DA” la Starea Civilă.

Pentru evenimentul din acest weekend, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au arătat impecabil, ea preferând o rochie de un albastru deschis, cu voaluri, care în partea de sus a fost mulată pe corp, iar în partea de jos largă, iar el a ales un costum crem și cămașă albă.

Cum o va chema pe vedetă în buletin după căsătorie

Recent, Oana Moșneagu a dezvăluit cum o va chema în buletin după căsătoria cu alesul inimii sale, Vlad Gherman:

„E joi, mă mărit în două zile, e ultimul episod din “Lia” în care pe generic o să fiu “Oana Moșneagu” și pe buletin, la fel. Că de săptămâna viitoare schimb buletinul, hihi”.

Așadar, a fost ultimul episod în care a apărut cu numele de fată mare, Moșneagu, urmând ca, săptămâna viitoare, să schimbe și buletinul, și numele. Gestul ei poate fi surprinzător pentru mulți, deoarece este bine știut faptul că vedetele preferă, de cele mai multe ori, să-și păstreze numele de domnișoară după căsătorie.

Cine este Oana Moșneagu

Actrița are 33 de ani și a renunțat la jobul dintr-o multinațională ca să se înscrie la Facultatea de Teatru. Primul ei job a fost cel de prezentatoare a știrilor sportive de la postul Argeș TV, la doar 17 ani.

„Hotărârea de a-mi schimba direcția profesională am luat-o în 2013, când mi-am dat demisia din multinaționala în care lucram și am început să caut variante care să mă ducă spre ce îmi doream, și anume film. Iar cea mai bună variantă era facultatea de profil. Dacă în mintea mea, actorie înseamnă film dintotdeauna, nevoia de teatru s-a născut în timpul facultății, la ciclul de Master, chiar. Pofta vine mâncând și cinci ani în cadrul facultății am servit actorie de teatru pe pâine, așa că a venit și pofta. Și când ea era mai mare și aveam șansa de a o hrăni, venirea pandemiei a retezat orice șansă de teatru, atât pentru mine, cât pentru toți colegii mei, debutanți sau nu”, a dezvăluit Oana Moșneagu într-un interviu pentru Click.