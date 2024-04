Nuntă surpriză în showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil. Primele imagini ca soț și soție

Vestea momentului în showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil sâmbătă, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au spus „DA”

„Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat! Incepe o etapa noua!”, a scris Vlad Gherman pe internet.

Așa cum era de așteptat, fanii cuplului au luat cu asalt secțiunea de comentarii, unde le-au scris cele ma frumoase urări: „Felicitări frumoșilor! Sa fiți fericiti și sa va iubiți mult” / „Felicitări casă de piatră!” / „Sunteți minunați! Felicitări infinite!” etc.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme de mai mulți ani. Azi, cei doi îndrăgostiți sunt mai fericiți ca niciodată, deoarece au trecut la pasul următor în relația lor și au spus marele „DA” la Starea Civilă.

Cum s-au îmbrăcat cei doi actori

Pentru acest eveniment special din viața lor, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au ales două ținute superbe, cu care au reușit să atragă toate privirile. Celebra actriță nu a optat pentru o rochie clasică de mireasă, albă, ci a preferat o rochie de un albastru deschis, cu voaluri, care în partea de sus a fost mulată pe corp, iar în partea de jos a fost largă. Nici mirele Vlad Gherman nu s-a lăsat mai prejos! Actorul a ales un costum crem și cămașă albă.

Cum s-au cunoscut, de fapt

Puțini fani ai cuplului știu că Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au întâlnit prima dată în 2019, când ea dădea casting pentru serialul „Fructul Oprit” de la Antena 1. Deși au simțit chimia dintre ei, a durat ceva până când și-au împărtășit sentimentele.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja”, a relatat Vlad Gherman pentru Viva.