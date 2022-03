Câți bani câștigă Xonia la un eveniment. Fosta concurentă de la Survivor România primește o sumă frumoasă EXCLUSIV

Xonia s-a făcut remarcată în industria muzicală din România încă de la primele apariții. Vedeta a reușit să cucerească inimile fanilor, așa că nu este de mirare că mulți vor să o audă cântând la diferite evenimente. Mai mult, admiratorii au putut să o observe și la Survivor România, într-o nouă ipostază.

Mulți români fredonează piesele Xoniei și își doresc să facă o poză cu artista sau să se bucure de muzica ei la un eveniment. Persoanele care au nunta în această vară deja au început să îi caute pe artiștii favoriți pentru a se asigura că totul o să iasă ca la carte, iar invitații o să se simtă bine.

Între timp, atunci când vine vorba despre evenimente speciale, românii nu se uită la bani și fac tot ce pot pentru a avea parte de distracția dorită. O petrecere nu ar fi niciodată una reușită fără artistul potrivit! În România avem o paletă largă de unde se poate alege, căci fiecare aduce câte ceva inedit.

Bineînțeles, mulți români își doresc să o vadă pe Xonia pe scenă, aceasta reușind să întrețină atmosfera. Vedeta a participat de curând și la Survivor România, emisiune cunoscută pentru notorietatea pe care o oferă concurenților. În același timp, artiștii abia așteaptă să se reîntâlnească cu fanii în această vară!

Xonia cere 1.500 de euro pentru un show de 45 de minute, potrivit surselor Playtech. De asemenea, cântăreața exotică adaugă costuri de transport, cazare și masă pentru evenimentele care se desfășoară în afara Bucureștiului. Totuși, fanii nu se uită la costuri atunci când vine vorba despre artiștii favoriți!

Xonia și-a dorit să se bucure de o experiență nouă la Survivor România și să își depășească orice limită. Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu unele probleme de sănătate în momentele în care a stat în jungla dominicană. Aceasta a mărturisit că a făcut o reacție alergică pentru că s-a expus la soare.

Frumoasa artistă suferă de o boală autoimună, iar condițiile din Republica Dominicană sunt extrem de dure. Aceasta a povestit că au existat momente în care nu a mâncat, iar căldura nu i-a făcut o viață ușoară. În același timp, umiditatea în exces le-a dat mari bătăi de cap concurenților.

„Așa acum am plecat așa am și venit, eu vroiam să mai stau, puteam mai mult. Am făcut o reactie alergică la soare, am fost foarte umflată și arsă. Corpul meu s-a adaptat greu la vreme.

Au fost zile în care nu mâncam, decât o lingură- două de orez, era foarte cald în timpul zilei. Dormitul nu există, te și plouă. Cătălin Zmărăndescu sforâie rău. E foarte frig noaptea, te trezești ud fleașcă!”, i-a mărturisit Xonia lui Zanni, în emisiunea Survivor ExtraShow.