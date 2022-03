Ce probleme are Xonia după ce a fost diagnosticată cu o boală autoimună. Dezvăluirile triste ale artistei

Xonia a fost prima concurentă eliminată de la Survivor, însă nu multă lume cunoaște prin ce fel de probleme a trecut pe perioada participării sale la show-ul de supraviețuire. Cântăreața a fost diagnosticată în trecut cu o boală autoimună, iar înainte de concurs nu avea voie să facă sport.

De când a aflat de această afecțiune, viața i s-a schimbat radical, iar din cauza ei a ajuns să se confrunte și cu alte probleme de sănătate.

Xonia se confruntă cu probleme după ce a fost diagnosticată cu o boală autoimună

În ultimii ani, vedeta a trecut prin mai multe probleme de sănătate. Mai întâi a fost diagnosticată cu o boală autoimună, iar de atunci viața ei s-a transformat într-un adevărat „roaller coaster”, așa cum mărturisește chia ea.

A urmat o perioadă extrem de grea în care anxietatea și depresia și-au făcut apariția și a fost nevoită să lupte cu toate forțele pentru a reveni la o viață normală. Ajutorul cel mai de preț l-a primit din partea familiei, însă a reușit să depășească momentele dificile și cu ajutorul psihologilor.

Am luptat cu depresia înainte să mă îmbolnăvesc, iar anxietatea a venit după ce am fost diagnosticată și am căzut, iar, într-o depresie cruntă. M-a ajutat foarte mult familia mea, care mi-a fost întotdeauna alături. Sunt extrem de norocoasă cu familia pe care o am, dar cel mai mult eu m-am ajutat, bineînțeles cu sprijinul persoanelor dragi, dar și cu specialiști care m-au îndrumat. Este o vorbă: „Dacă nu vrei să te ajuți pe tine însuți, nimeni nu te poate ajuta”, și este foarte adevărat. Am evoluat foarte mult ca persoană, mă cunosc cel mai bine acum, mi-am vindecat traumele, mi-am rezolvat fricile, am făcut schimbări majore în viața mea privind alimentația, stresul și m-am reconectat cu spiritualitatea și cu Dumnezeu.”, a declarat vedeta pentru revista Viva.

„Am ajuns să accept și să înțeleg de ce mi s-a întâmplat”

Pentru Xonia, pandemia a reprezentat și un lucru pozitiv. Pentru că nu a mai putut participa la evenimente, ea a reușit în această perioadă să își dedice mai mult timp propriei persoane și să își rezolve conflictele interioare.

„Am muncit foarte mult cu mine, iar pandemia a venit la un moment potrivit pentru mine, fiindcă am avut timp să mă concentrez asupra mea, neavând alte priorități decât propria sănătate. Am ajuns să accept și să înțeleg de ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și am vorbit despre acest subiect pentru că vreau să pot să ajut și alte persoane care încă nu au ajuns să „not give a fuck” (să nu îi intereseze – n.r.) despre ce zic cei din jur. Este important să fii înconjurat de persoane care te acceptă așa cum ești, te înțeleg și nu te judecă.”,a mai spus cântăreața.

„Fiecare om duce o luptă și ar trebui să fim mai blânzi”

„Asta înseamnă o relație sănătoasă, însă eu, din păcate, fiind o persoană publică, am avut nevoie de mai mult timp să nu bag în seamă răutatea oamenilor din presă, mediul online etc., care mă judecă fără să mă cunoască sau nu înțeleg că fiecare om duce o luptă și ar trebui să fim blânzi întotdeauna. Mental health (sănătatea mentală – n.r.) is real și este foarte important să aducem awareness (conștientizare – n.r.) și să lucrăm la noi, pentru a ajunge să fim mai echilibrați emoțional!”, a declarat Xonia.

