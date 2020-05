S-a despărțit Ciprian Marica de iubită? Ce s-a întâmplat pe pagina de socializare a Ioanei Marcu

Ciprian Marica și Ioana Marcu s-au despărțit? Ce s-a întâmplat pe o rețelele de socializare ale frumoasei blondine? Internauții au intervenit imediat.

Noi detalii din amantlâcul momentului dintre Marica și Ana Muntean! Se pare că Ioana nu dorește deloc să intervină în scandalul în care a fost de la sine implicată. Iubita fostului fotbalist a publicat în prima zi a scandalului o imagine cu el, dând tuturor de înțeles că l-a iertat și că va depăși momentul. Cu toate astea, a ales să nu facă alte declarații ori să le dea satisfacție unora dintre fanii sportivului care au criticat-o îndelung în perioada aceasta.

Acum, lucrurile pare că merg într-o altă direcție, pentru că Ioana postează de peste o săptămână doar fotografii cu ea și cu cei doi copii. Internauții au sesizat acest lucru și s-au gândit că gestul poate fi interpretat ca o despărțire a lor sau cel puțin ca o separare de moment. „Dar soțul unde este?” ,a fost întrebată, ironic, Ioana Marcu. „La pescuit / Acum 3 zile era într-un hotel cu una”, au fost comentariile celor care o urmăresc pe blondină pe rețelele de socializare.

„Orice fapta buna trece foarte usor neobservata. Orice greseala ajunge foarte usor pe prima pagina.Dar daca stiam ca e nevoie de 4h si nu de ani de munca, sacrificii si rezultate pentru a fi cine ati facut sa fie in ultima saptamana Ciprian Marica, imi schimbam strategia inca de acum 20 de ani. Mi-au placut munca si performanta in schimb. Eu fraier, nu? Revin aici cu pozitia mea oficiala, prilej cu care sper ca familia si apropiatii mei sa nu mai fie hartuiti dupa declaratii sau stiri fabricate pe surse. Daca stiam ca astfel de subiecte intra la categoria “interes national”, as fi cautat ca pentru fiecare reprezentare a Romaniei in echipa nationala, fiecare gol, fiecare proiect sustinut de Fundatia Ciprian Marica, fiecare investitie cu bani munciti sa fie presarata cu scandal. Omul este suma acţiunilor sale – ce a facut, ce poate face, ce lasa mostenire. Nimic altceva. A tuturor actiunilor, un om nu poate fi caracterizat dupa o singura fapta, indiferent daca e buna sau rea!”

