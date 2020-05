Gestul rușinos făcut de Ciprian Marica. Ce s-a văzut în celebra filmare cu amanta

Telenovela momentului a prins un alt contur și și-a mutat laitmotivul pentru o scurtă vreme. Părăsind zona adulterului, internauții nu au putut să nu observe un detaliu care acum explică multe din trecutul amoros nu foarte liniștit al lui Marica.

Gestul lui Marica vorbește de la sine. Ce detaliu s-a văzut în filmare

Marica este subiectul principal în tabloide de pe data de 30 aprilie, zi în care imaginea sa a fost asociată cu un scandal în toată regula. Cunoscutului fotbalist nu i se pot reproșa lucruri pe partea profesională, însă se pare că viața sa amoroasă nu ar putea fi exemplu pentru niciun cuplu. Se știe că toată viața sa a dorit să aibă alături unele din cele mai frumoase femei din România, iar după ce le-a avut…pe majoritatea le-a înșelat. Acesta este căsătorit cu Ioana Marcu, o tânără care i-a dăruit doi băieți și care a ales să-i stea alături chiar și după ce s-a aflat că acesta nu o mai are în minte și în suflet de peste un an. Motivul pentru care internauții s-au reîntors la filmulețul care a devenit viral extrem de repede a fost un detaliu neobservat la adevărata lui semnificație.

În timp ce Marica era tras la socoteală de soțul amantei, acesta a făcut un gest care să-i răspundă tuturor întrebării bărbatului. Sportivul și-a pus mâna în zona intimă cu care e clar că se mândrește în timp ce Florin Muntean Jr. era vizibil tensionat de postura în care era pus și întreba continuu de soția sa. Argumentul lui Marica a fost unul simplu. În acest context, se explică de ce un număr atât de mare de femei i-au trecut prin pat fostbalistului, altele știind chiar și că episodul cu sportivul avea să fie pus sub semnul conjuncturii sau a curiozității. Această ipoteză nu se referă și la cea care i-a dăruit cei doi copii, pentru că este cunoscut faptul că Ioana este o persoană familistă și foarte conștientă de viața pe care a ales-o cel mai probabil a considerat că o escapadă nu ar fi meritat să distrugă armonia creată de cei doi în ultimii ani.

Prima reacție a fotbalistului

„Orice fapta buna trece foarte usor neobservata. Orice greseala ajunge foarte usor pe prima pagina.Dar daca stiam ca e nevoie de 4h si nu de ani de munca, sacrificii si rezultate pentru a fi cine ati facut sa fie in ultima saptamana Ciprian Marica, imi schimbam strategia inca de acum 20 de ani. Mi-au placut munca si performanta in schimb. Eu fraier, nu? Revin aici cu pozitia mea oficiala, prilej cu care sper ca familia si apropiatii mei sa nu mai fie hartuiti dupa declaratii sau stiri fabricate pe surse. Daca stiam ca astfel de subiecte intra la categoria “interes national”, as fi cautat ca pentru fiecare reprezentare a Romaniei in echipa nationala, fiecare gol, fiecare proiect sustinut de Fundatia Ciprian Marica, fiecare investitie cu bani munciti sa fie presarata cu scandal. Omul este suma acţiunilor sale – ce a facut, ce poate face, ce lasa mostenire. Nimic altceva. A tuturor actiunilor, un om nu poate fi caracterizat dupa o singura fapta, indiferent daca e buna sau rea!”

Ciprian Marica (Sursa: Facebook)