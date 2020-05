Anamaria Prodan îi ia apărarea lui Marica: „Și eu am trăit o astfel de experiență“. Ce sfat îi dă acum

Anamaria Prodan intervine în scandalul amoros al momentului, care îi are în centru pe fostul atacant, Ciprian Marica și pe Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz. Femeia îi ia apărarea bărbatului prins în fapt. Ba mai mult, aceasta a mărturisit că și ea a trăit o experiență asemănătoare. Mai multe detalii, în cele ce urmează.

Vedeta, afată acum în Emiratele Arabe Unite, a transmis un mesaj dur tuturor celor care îl critică pe fostul fotbalist, și atrage atenția asupra faptului că altele ar fi problemele în România, ca de exemplu economia țării, și nu viața privată a cetățenilor săi.

Acum trebuie să vorbim despre ce se întâmplă în România, ce se întâmplă cu economia, nu ce a făcut un om în intimitate. Nimeni nu are voie să arunce cu piatra. Marica e un idol și un fotbalist care a făcut istorie. Viața lui privată e a lui și a familiei“, este de părere impresarul.

„Eu cred că în viața privată a cuiva nimeni nu are dreptul să se bage. Nimeni nu știe ce relația are această doamnă cu soțul sau dacă mai sunt împreună. În viața asta, nu pot să fiu de acord cu cei ce filmează în privat și dau pe post sau la ziare.

Ba mai mult, Anamaria Prodan îl compătimește pe Marica, mărturisind că și ea a trecut printr-o întâmplare asemănătoare, dar a gestionat-o mai bine. Vedeta declară că i se pare inadmisibil gestul de a exploata viața privată a unei persoane, criticându-i pe cei care fac publice niște scene care ar trebui să țină de intimitatea unei persoane.

„Eu am trăit o astfel de experiență, care mi-a făcut, să spunem, între ghilimele, rău. Eu și prietenul meu am știu s-o gestionăm. La fel și familiile noastre. Știți foarte bine că în România, dar și în lume, femeia este blamată. Ciprian trebuie să rămână un idol al femeilor.

Să faci o telenovelă din această întâmplare e o răutate dusă la extrem. Noi, prietenii, știm când s-a întâmplat. Oamenii care citesc poate cred că a fost săptămâna trecută, dar a fost cu mult înainte“, a povestit Anamaria Prodan pentru televiziuni.