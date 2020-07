S-a aflat după 40 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Piersic și Angela Similea

În România anilor 70-80 a fost una din cele mai prolifice perioade, din punct de vedere artistic, iar principalii exponenți ai acelei perioade, printre mulți alții, au fost doi dintre cei mai iubiți artiști, Angela Similea și Florin Piersic.

Pentru o lungă perioadă de timp, la acea vreme, s-a vehiculat ideea că ar forma un cuplu, cu toate că amândoi erau implicați, fiecare, într-o altă relație. Angela era într-o relație cu olandezul Jan Hilgen, în timp ce Florin Piersic era căsătorit cu Anna Szeleș. Până de curând totul a rămas la nivelul de zvon sau bârfă. Recent, celebrul actor, Florin Piersic a povestit de perioada în care mergeau împreună în turnee, dar și despre inevitabila apropiere dintre cei doi și în spatele cortinei.

”Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a povestit actorul Florin Piersic.