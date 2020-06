S-a aflat! Ce note a luat, de fapt, Rareș Bogdan la Bacalaureat!

Astăzi, elevii din toată țara au susținut prima probă a examenului de Bacalaureat la Limba și Literatura Română. Cu acest prilej, europarlamentarul Rareș Bogadan și-a amintit de momentul în care el a susținut cele cinci probe, în 1994. Cu așa note, oricine s-ar putea lăuda!

De-a lungul anilor, Rareș Bogdan a fost vedeta premium a postului de televiziune România TV, iar, ulerior, s-a îndreptat către politică, alegând doctrina național-liberalilor. Între timp, România TV (cea care l-a adus la stadiul de vedetă) s-a transformat în Realitatea Plus și a fost părăsită de chipurile multor vedete, astfel că decizia lui Rareș Bogdan a fost una inspirată am putea spune.

Cu doi ani în urmă, când încă nu era membru PNL (căci a devenit în urmă cu aproximativ un an), eurparlamentarul povestea pe rețelele sociale despre emoțiile pe care le-a trăit când a susținut unul dintre examenele vieții, BAC-ul, și cerea demisia fostului ministrul al Eucației, Valentin Popa.

La examenul de Bacalaureat Rareș Bogdan a luat note demne de laudă: 4 de 10 și un 8.

„Îmi amintesc de nopți nedormite, de emoții peste emoții, de stresul meu și al familiei mele, de zilele acelea călduroase de iunie 1994… Dădeam BAC-ul. Am învățat, am învățat, am învățat și am luat și cu ajutorul bunului Dumnezeu, patru note de 10 și un 8 la cele cinci probe ale Bacalaureatului. AMINTIRI… Ce am citit acum m-a revoltat cu atât mai mult, după o astfel de informație ar trebui să demisioneze imediat MINISTRUL EDUCAȚIEI! Este o sfidare, o bătaie de joc la adresa sutelor de mii de copii, părinți, frați, bunici, profesori implicați unii direct, alții indirect în ceea ce înseamnă «Bacalaureat 2018». Unde a ajuns țara aceasta, Doamne? Odraslele sfertodocților și agramaților au ajuns să sfideze o țară întreagă! #josciumarosie“, scria acum doi ani europarlamentarul.