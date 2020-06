Raed Arafat, atac fără precedent din partea lui Rareș Bogdan: ”Acolo e diavolul!”

Rareș Bogdan susține că jocurile de noroc nu ar fi trebuit să fie deschise, aducând acuze grave în privința noilor măsuri care au fost din nou relaxate. Ce spune membrul Partidului Național Liberal despre aceasta situație?

Europarlamentarul PNL este de părere că jocurile de noroc nu ar fi trebuit redeschise, ca urmare a relaxarea măsurilor după ce starea de urgență a expirat și s-a transformat în stare de alertă. Acesta susține că nu deschiderea sălilor de jocuri de noroc ar fi fost primordială, ci cea a restaurantelor. Numeroși români s-au arătat contrariați cu privire la noile decizii din partea autorităților în contextul pandemiei, lucru pe care Rareș Bogdan îl consideră logic. Din păcate, multe din afaceri au avut de suferit enorm de mult pe perioada crizei sanitare.

Din 400.000 de oameni din cadrul Horeca, doar 150.000 s-au putut întoarce la muncă. „Recomandarile nu au fost politice, ci au venit de la cei care pana acum erau zei, ca domnul Arafat”, a adăugat europarlamentarul. Sursa citată a mai menționat că cei care au luat decizia nu sunt politicieni, dând vina pe recomandările făcute de Arafat, Streinu Cercel, Rafila și Musta.

„Eu ma bucur ca macar s-au deschis bisericile. Am intrebat și eu de ce deschidem pacanelele si nu bisericile si restaurantele. Si mi s-a spus ca 60 de milioane de euro pe luna vin din impozitele la aceste pacanele. Nu am niciun diferend de opinie legat de pacanele, sunt sute de mii de oameni nenorociti de acestea. Daca eram in locul lui Cițu, nu deschideam păcănelele. Acolo e diavolul, nu merg si nici nu o sa ma duc, eu merg la biserica”

Rareș Bogdan