S-a aflat adevărul despre moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Nu a fost un accident, experții au dat verdictul trist

S-a aflat adevărul despre moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Ce verdict au dat experții în acest caz. Familia luptă pe cont propriu pentru descoperirea adevărului.

Astfel, opiniile experților interni și externi pe care sora artistei i-a consultat indică spre lovituri multiple și violente, iar căderea pe scări este total exclusă.

După aproximativ 9 luni de când mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a murit, fără a putea lăsa mărturie ce anume s-a întâmplat în noaptea dintre 9 și 10 mai 2020, oamenii legii consideră că și-au făcut datoria.

Din primăvara acestui an, dosarul de omor a fost clasat din lipsă de probe și a rămas pe rolul instanței de judecată ca să fie cercetată numai infracțiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Însă aflarea adevărului a fost pentru părinții și frații artistei dispărute o misiune, fiind convinși că adevărul va fi dezvăluit și probat în instanță.

Pentru aceasta, familia a apelat la consultanță atât în țară, cât și peste Ocean, la expertize extrajudiciare, ca să afle cum a fost posibilă tragedia dintr-o simplă cădere pe scări, cu farfuria în mână, iar farfuria a rămas întreagă, în timp ce mezzosoprana a suferit fracturi extrem de grave. Opiniile experților interni și externi sunt însă unanime când afirmă că fracturile și hemoragiile suferite au fost cauzate de episoade de o violență foarte mare.

„Am știut din prima clipă, de când am văzut fotografiile surorii mele de după așa-numitul «accident casnic», că nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări. Și intuiția nu m-a înșelat niciodată.

O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului ”accident casnic”, infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent”, a declarat Elena Hereș, sora mezzosopranei, potrivit bzi.ro.