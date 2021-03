Dosar penal pentru omor la ATI Sibiu. Pacienții covid-19, legați de pat și sedați zilnic

Un fost angajat al secției ATI de la Spitalul Județean Sibiu a povestit, pentru Turnul Sfatului, că, cel puțin până în luna februarie, pacienții bolnavi de covid de aici erau sedați puternic indiferent de nevoi, chiar și cu câte trei medicamente odată.

Acest fost angajat a spus, într0un interviu acordat site-ului din Sibiu, că bolnavii aflați în faza critică erau legați de mâini și de picioare, iar mulți pacienți au murit sufocați. El a mai declarat că mulți pacienți au fost ignorați de către medicii cu experiență, iar uneori chiar și de rezidenți.

Alin Bratu, jurnalist la Turnul Sfatului și autorul articolului ”Și eu am omorât oameni!” Dezvăluiri șocante din secția ATI COVID a Spitalului Județean, a notat.

Alin Bratu de la site-ul Turnul Sfatului, din Sibiu, a spus că, potrivit statisticilor oficiale, la secția ATI a Spitalului Județean, mortalitatea este uriașă, dublă chiar față de alte unități sanitare:

„Mortalitatea în ultimele 6 luni e de 75.76%, au fost 392 de persoane internate și au decedat 297, iar per total, mortalitatea e de 71,51%.”

Ppurtătorul de cuvânt al unității Spitalului Județean din Sibiu Decebal Toderiță, a spus că, deocamdată, conducerea se întrunește pentru a vedea ce e de facut după aceste dezvăluiri, potrivit Europafm.

Însă primprocurorul Ion Veștemean a confirmat, pentru Europa FM, că Parchetul de pe langă Tribunalul Sibiu o să deschidă dosar penal pentru omor:

„Având în vedere articolul din Turnul Sfatului, vom deschide un dosar cu privire la infracțiunea de omor. Urmează ca un procuror din cadrul Parchetului să facă cercetări în cauză.”

”Nu vreau să crezi că vreau să salvez lumea. Nu vreau, pentru că nu pot. Dar am nevoie de ajutor, pentru că am fost acolo, am văzut și mă doare. Nu-mi poate spune nimeni că nu e așa și vor mai fi și alții care vor intra și nu vor mai ieși în viață. Acești oameni trebuie răzbunați. Aceste decese trebuie răzbunate prin aflarea adevărului. Măcar alții și alții să nu pățească la fel. De undeva trebuie să se înceapă”, așa începe articolul publicat în Turnul Sfatului. Pentru mai multe imagini și detalii terifiante, citiți AICI!