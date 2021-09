S-a schimbat tot ce știam despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară: „A fost violență”

Din cauza refuzului autorităților de a ancheta cazul Mariei Macsim Nicoară, familia mezzosopranei luptă pe cont propriu, în continuare, pentru a descoperi adevărul. Experții interni și externi pe care sora artistei i-a consultat sun de părere că moartea artistei a fost una violentă, iar căderea pe scări este exclusă.

După aproape nouă luni de la trecerea în neființă a artistei, în primăvară, dosarul de omor a fost clasat din lipsă de probe, mai exact în luna aprilie a acestui an. Pe rolul instanței de judecată a rămas pentru a fi cercetată doar infracțiunea de lăsare fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

În acest moment, pentru familia artistei, aflarea adevărului pentru ei este cea mai mare dorință. În acest scop, familia a apelat la consultanță în țară dar și din afara acesteia, la expertize judiciare, pentru a afla cum de Maria Macsim Nicoară a suferit fracturi extrem de grave doar de la o căzătură pe scări.

Experții interni și externi la care sora artistei a apelat sunt de părere că moartea mezzosopranei a fost determinată de episoade de o violență mare, iar fracturile și hemoragiile suferite nu aveau cum să rezulte din căzătura suferită pe scări.

Familia a fost nemulțumită după clasarea dosarului de omor, așa că a făcut mai multe plângeri către Parchet. Aceștia au cerut redeschiderea dosarului și reluarea cercetărilor, adresând o serie de solicitări pentru elucidarea cazului, potrivit bzi.ro.

Până în prezent, familia mezzosopranei nu a primit încă un răspuns oficial, având în vedere că plângerea a fost trimisă pe 7 mai 2021. Având în vedere acest lucru, familia a fost nevoită să sesizeze Inspecția Judiciară privind încălcarea îndatoririlor de serviciu.

„Am știut din prima clipă, de când am văzut fotografiile surorii mele de după așa-numitul «accident casnic», că nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări. Și intuiția nu m-a înșelat niciodată. O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului «accident casnic», infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent”, a declarat Elena Hereș, sora mezzosopranei.