S-a aflat adevărul despre grădinița pe care Pepe și Raluca se ceartă. Cine a cumpărat-o, de fapt

„Gândind prin prisma unui părinte, am făcut-o ca pentru copiii noștri”, declara Pepe într-un interviu din 2017 pentru Antena Stars, imediat după ce el și soția Raluca au deschis grădinița. Deși atunci părea că afacerea va prinde contur, fiind prima în care cuplul a investit, iată că, în final, pare a fi cea care i-a adus cel mai mult unul împotriva celuilalt.

În primăvara anului 2017, Pepe a cumpărat cu credit vila socrului său, la prețul de 450.000 de euro. O lună mai târziu, împreună cu soția sa, a deschis porțile afacerii. Este vorba de o grădiniță privată pe care cuplul a botezat-o cu numele celor două fiice ale lor, ”Rosa Maria”.

„A fost ideea Ralucăi să facem o grădiniţă. Iar hotărârea am luat-o împreună, în câteva zile. Grădiniţa va funcţiona în casa în care a copilărit Raluca, pe care am cumpărat-o noi, situată undeva în zona Bucur Obor, o casă foarte mare, construită cu suflet de socrul meu. I-am reconfigurat interiorul, am renovat-o la interior şi exterior, iar acum suntem în faza în care achiziţionăm mobilier şi rechizite şi angajăm personal autorizat. Ne dorim să avem o grădiniţă cu opţionale incluse, care să dezvolte copiii pe partea artistică, spre muzică şi actorie. Este foarte posibil să avem aici şi o creşă, dar şi after school”, explica Pepe la acea vreme.