Cine e Raluca Pastramă, de fapt. Ce studii are femeia de care Pepe divorțează

Puțini s-ar fi așteptat ca relația dintre Pepe și Raluca Pastramă să se sfârșească, mai ales după ce și-au împlinit familia cu al doilea copil. Supus și resemnat, artistul a postat o înregistrare video cu el dând vestea divorțului. El a lăsat de înțeles că nu a avut de ales și că lucrurile au fost decise de altcineva pentru amândoi. Finalul acestei relații rămâne învăluit în dubiu și mister, la fel ca începutul lor, rapid și pe nepusă-masă. De atunci, s-au scurs aproape nouă ani. Lista secretelor începe, așadar, cu motivul despărțirii și se încheie clar cu unul despre tânăra mămică, căci nici acum publicul nu știe multe despre ea.

Raluca Pastramă, corp de sirenă și diplomă de jurist. Femeia care divorțează de Pepe provine dintr-o familie avută

Pepe și Raluca s-au căsătorit civil în 2012, la un an de când artistul se despărțea și în acte de fosta nevastă, Oana Zăvoranu, cu care fusese căsătorit șapte ani. Mireasa era deja însărcinată atunci. S-a speculat multă vreme pe această temă, mulți susținând că Pepe nu avea de ales după ce a lăsat-o însărcinată pe fata lui Nelu Pastramă, fost lăutar de succes. În cazul ei, nu a mai intrat în calcul supoziția că ar fi intrat în viața lui pentru bani, căci Raluca avea tot ce își putea dori acasă.

„Prima dată când s-a scris despre noi, nici măcar nu eram împreună. Eu cântam, eram la tata la restaurant. Ea era cu nişte prieteni. Avea oră fixă de intrat în casă. Până la 20 de ani, la ora 23.00 trebuia să fie acasă. În timpul concertului ea a plecat. I-am căutat numărul de telefon. Aveam prieteni comuni, ne-am întâlnit şi am început să ieşim. Mi-am dat seama că nu caută publicitate. O iubesc mult. E ok, e chiar ce-mi trebuie. Dacă e jumătatea mea? Da, aşa cred, eu sper. De fapt chiar e. Eu o simt că e pentru mine”, spunea Pepe, la începutul anului 2012, în emisiunea lui Cătălin Măruță, care a fost și nașul de cununie al cuplului.

Evenimentele s-au desfășurat cu viteza luminii și, numai în câteva luni, Pepe avea un alt statut: bărbat însurat, cu un copil și vilă în Pipera. În anul 2014, în timp ce marele moment al cununiei religioase stătea să înceapă, Raluca își dădea licența la Facultatea de Drept, anunțând cu trei săptămâni înainte de nuntă: „Oficial juristă!”.

Artistul a intrat în afaceri cu ajutorul socrului

Un an mai târziu, aceasta devenea mamă pentru a doua oară și părea mai hotărâtă ca niciodată să se reinventeze la nivel profesional: „După ce o să nasc, cu siguranță o să merg la sală și o să-mi revin. Tata m-a învăţat că cel mai bine în viaţă e să faci ce-ţi place, să înveţi singur. Am terminat Facultatea de Drept, trebuie să dau un examen ca să intru la notari stagiari. Nu cânt, nu dansez, nu am niciun talent ca să apar la televizor”.

În 2017, Pepe s-a lansat în afaceri cu ajutorul tatălui socru, mai întâi cu o grădiniță amenajată chiar în vila în care a copilărit soția sa, apoi cu un salon de înfrumusețare. El a obținut un preț bun de la tata socru, care a acceptat să o vândă la prețul de 450.000 de euro, deși ea era inițial 600.000 de euro.