Averea fabuloasă a cuplului Pepe și Raluca. Ce au de împărțit cei doi la partaj

Unii spun că avantajul relațiilor este că sfârșim prin a uita cum au început, dar aici pot fi de acord doar cei care au pornit cu o piatră în pantof, căci, dacă rememorăm momentele din urmă cu 9 ani, când Pepe tatona terenul familiei Pastramă, fericirea părea să îi bată la ușă. Cei doi au încercat o vreme să-și țină povestea de dragoste secretă, dar nu au avut încotro și s-au afișat public, la braț. În viața lor au apărut cele două fetițe, afacerile, dar iată că și o relație care părea perfectă are sub preș multe nereguli, nesuportate de Raluca Pastramă, care recent i-a cerut divorțul artistului. Pe lângă copii, de care se vor îngriji îndeaproape amândoi, cuplul are de împărțit averea. Urmează partajul.

Nu mai iubirea, începe partajul. Pepe și Raluca au de împărțit o avere fabuloasă de peste 1,5 mil. €

Conform surselor CanCan, Pepe și Raluca se vor întâlni în următoarea perioadă, pentru prima dată după anunțul divorțului, pentru a discuta despre partaj. Cei doi soți dețin bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 1.500.000 de euro. Pe lista de partaj se regăsesc următoarele: casa din zona Pipera, evaluată la 400.000 de euro, casa în care Raluca Pastramă a înființat o grădiniță pe care o administrează, evaluată la aproape 650.000 de euro, barul pe două etaje, deschis de Pepe în zona Calea Victoriei, evaluat la 550.000 de euro, o mașină Porsche Macan de aproape 65.000 de euro și o mașină Mercedes V Class de 50.000 de euro.

Potrivit unor surse din apropierea familiei, citate de publicația numită, pe lângă partaj, cei doi vor discuta și despre stabilirea unei pensii alimentare pentru fetițele lor.

Trecutul artistului. Căsătoria cu Raluca Pascu și divorțul de Oana Zăvoranu

Ionuț Nicolae Pascu (Pepe) s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă pe 18 aprilie 2012. Au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012. În 21 iulie 2014, s-au cununat religios, iar mezina familiei a venit la un an distanță, pe 5 aprilie 2015. Artistul a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, din 2006 până în 2011, de care a divorțat cu scandal.

Motivul despărțirii nu a fost vreo aventură a unuia dintre ei. Pepe își dorea să fie tată, iar Oana nu avea această disponibilitate.

„L-am iubit foarte mult, ne-am luat din dragoste. A fost alături de mine în momentele cele mai grele, este un bărbat adevărat”, spunea diva pe atunci.

Pepe se săturase să aștepte. „Îi spun de șapte ani că vreau un copil și ea de șapte ani mă pune să mă uit în sus. Îmi pare rău că Dumnezeu nu mi-a oferit mie mai multă răbdare”, spune artistul la acea vreme.