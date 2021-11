S-a aflat acum! Ianis Hagi e plătit princiar la Rangers. Cât câștigă de fapt fiul ”Regelui”

S-a aflat acum! Ianis Hagi e plătit princiar la Rangers. Fiul ”Regelui” are un salariu demn de un „prinț al fotbalului”. Internaționalul român de 23 de ani este socotit un talent special la campioana Scoției, chiar dacă nu e mereu titular sau, uneori, e lăsat pe bancă de Steven Gerrard. În această seară, Ianis va fi titular îjn partida pe care Rangers o va juca în grupa din Conference League, în Danemarca, cu Brondby.

S-a aflat acum! Ianis Hagi e plătit princiar la Rangers

Ianis Hagi e plătit princiar la Rangers. Internaționalul român este, indiscutabil, unul dintre starurile echipei pregătite de Steven Gerrard. La 23 de ani, fiul „Regelui” este văzut ca un jucător cu o tehnică și viziune de joc speciale. Cu toate acestea, prestațiile sale îl nemulțumesc uneori pe Gerrard care nu i-a oferit încă rolul de titular. Mai mult, tehnicianul îl ține uneori pe banca de rezerve, chiar spre uluiala fanilor echipei.

După partida câștigată cu St. Mirren, Ianis Hagi a fost lăudat de Steven Gerrard într-o manieră ce a părut, în același timp și a critică și a încurajare.

Ianis ni s-a alăturat când era foarte tânăr. Este încă foarte tânăr, dar este foarte important că am schimbat felul în care arată din punct de vedere al profilului său. El a înțeles în ce campionat a venit și că trebuie să se remarce pentru a fi luat în seamă. Că trebuie să fie curajos și să devină un bărbat adevărat. Fără nicio îndoială, indiferent cât timp va rămâne aici, va da totul, se va lupta. Știm cu toții ce calități are Ianis, iar azi a avut o prestație de excepție în majoritatea timpului”, a declarat Steven Gerrard la finalul partidei cu St. Mirren.

Cât câștigă de fapt fiul ”Regelui”

Ianis Hagi are la Rangers un salariu pe măsura așteptărilor de la el. Conform publicației scoțiene The Boot Room, el primește 21.000 de lire sterline pe săptămână (în Marea Britanie, salariile se calculează pe săptămână), ceea ce înseamnă 1.092.000 de lire sterline. Adică, aproximativ 1.278.815 euro pe an. Interesant este faptul că la Genk, de unde a fost cumpărat de Rangers, Ianis câștiga cu 100.000 de lire sterline mai mult, conform salarysport.com.

Publicația scoțiană menționată mai precizează că Ianis Hagi va fi titular în meciul din această seară din Conference League. Rangers o va întâlni, în deplasare, pe Brondby din Danemarca. Parida va începe de la ora 19.45.

Ianis Hagi va fi proaspăt pentru acest meci, după ce duminică a fost ținut pe banca de rezerve. Cu asta în minte, jucătorul cu un salariu de 21.000 de lire sterline pe săptămână va fi titular diseară”, mai scrie aceeași The Boot Room.

Ianis Hagi are 2 goluri și 3 pase decisive în cele 14 meciuri jucate pentru Rangers în acest sezon.