Rusoaica lui Alex Bodi dă de pământ cu Bianca Drăgușanu. Ce spune despre operațiile estetice

Daria Radionova, fosta iubită a lui Alex Bodi a transmis un mesaj dur acelora care o vorbesc de rău. Șatena a atacat-o subtil și pe Bianca Drăgușanu.

Daria Radionova are mai multe operații estetice la activ. Frumoasa rusoiacă și-a făcut liposucție, și-a injectat grăsime în fese, acid hialuronic în buze, minimum trei rinoplastii și, așa cum se poate vedea și din imaginile postate chiar de ea, tânăra este posesoarea unor silicoane uriașe. a făcut tot ce a fost becesar pentru a arăta așa cum își dorește.

În urmă cu doar câțiva ani, Daria Radionova arăta cu totul diferit. Astfel, gurile rele au criticat-o pentru că ar fi apelat la bisturiu de la o vârstă foarte mică. Dari Radionova nu a mai rezistat și le-a dat o replică acestora.

Daria Radionova nu motive să-i fie rușine

”Vreau să vă aduc la cunoștință că ceea ce se scrie despre mine în rețea chiar, într-adevăr, nu mă afectează deloc. Nu am de ce să mă rușinez. Eu mă iubesc și mă stimez ca personalitate. Mai ales copilăria mea, care a fost cea mai fericită perioadă din viață.

Am studiat la o școală privată modernă, am făcut colegiul și universitatea privată de rang internațional din Marea Britanie unde am acumulat nu numai cunoștiințe în toate domeniile ci și prieteni buni și adevărați, cu care mă mândresc nespus de mult. Toți prietenii mei adevărați se bucură pentru mine și mă susțin în toate.

Daria Radionova a reușit în viață datorită invidioșilor

Dacă credeți că mă puteți jigni cu fotografiile mele din copilărie, vă înșelați amarnic. De copilărie îmi aduc aminte doar cu zâmbetul pe buze și cu capul ridicat. Mereu m-am stimat și m-am iubit, o fac acum și o voi face mereu. Niciun hater nu mă va face să disper. Dimpotrivă. Cu cât mai multe lucruri rele se scriu despre mine, cu atât mai mult eu vreau să fac și să obțin în viață. Doar datorită invidioșilor am obținut tot ce am în momentul de față”, a scris Daria pe Instagram.