Rusalii 2023. Pe ce dată pică și ce este bine să faci

Sărbătoarea Rusaliilor se sărbătorește în funcție de Paștele ortodox, care nu are o dată fixă. Dată acestuia variază, iar în jurul ei sunt fixate și alte sărbători, printre care și aceasta. Conform calendarului creștin ortodox, în acest an, Paștele va fi sărbătorit pe data de 16 aprilie. Rusalii 2023. Iată așadar, pe ce dată pică Rusaliile, precum și ce este bine să faci.

Rusalii 2023. Pe ce dată pică, ce este bine să faci

O sărbătoare foarte importantă pentru creștini este Paștele, care nu se sărbătorește pe o dată fixă. Acesta se sărbătorește în prima duminică care urmează după luna plină care precedă echinocțiul de primăvară. La Sinodul Ecumenic de la Niceea, în 325 e.n. s-a stabilit modul în care se calculează data la care se sărbătorește Învierea Domnului.

În funcție de date la care se sărbătorește Paștele sunt fixate și alte sărbători, cum ar fi Floriile, Învierea Domnului sau Rusaliile. Anul acesta, creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele pe data de 16 aprilie, iar catolicii îl sărbătoresc pe 9 aprilie.

Rusaliile Ortodoxe 2023

O importanță deosebită pentru români o au Rusaliile. Aceasta este una dintre cele mai vechi sărbători ale creștinilor ortodocși. Rusaliile se sărbătoresc pe parcursul a două zile. Legat de această sărbătoare, au fost transmise din generație în generație, numeroase obiceiuri și tradiții. Nici superstițiile nu stau departe de aceasta, unele dintre ele referindu-se la apariția zânelor rele sau a ielelor. Și astăzi se practică foarte multe dintre acestea.

Sărbătoarea Rusaliilor mai este cunoscută și sub denumirea de Duminica Mare, Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului Duh peste sfinții apostoli. Aceasta se sărbătorește în fiecare an, potrivit calendarului creștin ortodox, la 50 de zile după Învierea Domnului. În acest an, această sărbătoare pică pe data de 4 iunie.

Ce să faci de Rusalii pentru a-ți merge bine tot anul

Pentru a nu atrage răul asupra ta, în această zi de sărbătoare, există o serie de lucruri pe care nu este bine să le faci, conform tradițiilor și obiceiurilor. Iată așadar ce este bine să faci de Rusalii:

pentru a alunga spiritele rele este bine ca oamenii să pună la icoane, crenguțele de tei și frunzele de nuc, pe care le-au sfințit la biserică. Pentru a nu fi luați de Rusalii, oamenii poartă în buzunare bucăți din aceste frunze

este bine să practici Dansul Călușarilor, deoarece aduce sănătate și noroc, fiind considerat a fi tămăduitor. Cei care îl practică alungă spiritele rele și malefice

în unele zone din Ardeal, pentru ca soțiile să fie sănătoase și frumoase tot anul, sunt udate de către bărbații acestora.

Ce să nu faci de Rusalii 2023

în aceasta zi nu se merge la câmp, pentru a nu fi furat de iele

pentru a nu te întâlni cu spiritele rele, în această zi nu trebuie să mergi în vii sau în locuri pustii

nu trebuie să mai culegi ierburi de leac, timp de 9 săptămâni de la Rusalii

este pericol de înec dacă mergi la scăldat de Rusalii

de asemenea nu este bine nici să te urci în copaci sau să călătorești departe de casă, deoarece poți fi luat de spiritele rele

pentru a nu fi luat de iele, în această zi este bine să nu te cerți cu nimeni.

