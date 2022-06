Ce să nu faci în ziua de Rusalii. Aduci ghinionul și sărăcia la tine în casă

Sărbătoarea Rusaliilor are loc în fiecare an an 50 de zile de la Sărbătorile Pascale. Anul acesta, Rusaliile pică pe 12, respectiv 13 iunie, într-o zi de duminică și luni. Creștinii trebuie să aibă grijă ce fac în aceste două zile, deoarece sunt anumite lucruri pe care nu trebuie să le facă.

Ce sărbătorim în ziua de Rusalii

Duminica Rusaliile se sărbătorește la fix 50 de zile după Duminica Paștelui. Această sărbătoare semnifică ziua în care Duhul Sfânt i-a înălțat pe Apostoli și le-a dăruit harul de a răspândi învățăturile în toate limbile de pe pământ.

De asemenea, foarte multă lume va fi prezentă la slujbele Bisericii Ortodoxe din perioada Rusaliile. Acestea se desfășoară în dimineața zilei de duminică a Rusaliilor, iar toți cei prezenți trebuie să poarte culoarea roșie.

De ce culoarea roșie? Ei bine, roșul semnifică focul Duhului Sfânt care pogora peste Apostoli. După terminarea slujbelor, creștinii sărbătoresc cu mese bogate și întinse, alături de familie.

În această zi, oamenii sfințesc sămănătorile. Pentru a fi feriți de rele și de primejdii, își ung locuințele cu frunze de pelin și căței de usturoi. Totodată, este una dintre sărbătorile care amintesc de cei adormiți și li se aduc diferite ofrande: apă, făină, untdelemn, etc.

De asemenea, în foarte multe cimitire se aduc trandafiri pentru a îmblânzi sufletele celor trecuți în neființă și care nu mai sunt printre noi, pentru a le proteja de spiritele necurate de dincolo de această lume.

Lucruri pe care nu a ar trebui să le faci în ziua de Rusalii

Rusalii reprezintă o sărbătoare importantă pentru creștini, iar mulți dintre aceștia știu că în această zi sfântă nu ai voie să faci anumite lucruri. Se spune că cineva face unul dintre următoare lucruri riscă să atragă blesteme asupra sa, dar și asupra familiei, pentru tot restul vieții.

Nu trebuie să mergi la „scăldat” în ziua de Rusalii, deoarece este pericol mare de înec

Nu ai voie să te urci în arbori sau locuri înalte

Nu ai voie să călătorești departe de casă

Să nu se certe nimeni, căci e luat de iele

În ziua de Rusalii, dar și 9 săptămâni după, nu se mai culeg ierburi de leac

De Rusalii nu este bine să mergi la câmp, deoarece te-ai putea întâlni cu ielele care te vor pedepsi

Nu ai voie sa mergi în locuri pustii sau să intri în vie, pe lângă fântâni sau prin păduri, întrucât poți da peste spirite rele

Nu ai voie să muncești

