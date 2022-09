Ruby s-a îmbrăcat în folie alimentară la un eveniment monden. I-a șocat pe toți cei prezenți FOTO

Ruby a furat toate privirile la un eveniment monden. Celebra cântăreață a ales să își facă apariția într-o rochie făcută din folie alimentară. Solista a surprins pe toată lumea cu piesa vestimentară specială pe care a decis să o poarte. Ținuta sa a fost cu siguranță spectaculoasă. ,,Nu a fost ușor să mă adaptez dresscode-ului ăsta. Era a touch of green, iar eu asta am înțeles – un mod sustenabil prin care să protejez planeta și resursele ei. Și ce credeți că am pus pe mine?’‘, le-a povestit vedeta urmăritorilor din mediul online.

Ruby, apariție inedită la un eveniment monden: solista s-a îmbrăcat în folie alimentară

Ruby a surprins pe toată lumea cu apariția sa recentă de la un eveniment monden. Cântăreața a decis să poarte o rochie spectaculoasă dintr-un material total neașteptat. Mai exact, vedeta s-a îmbrăcat într-o piesă vestimentară făcută din folie alimentară. Cea din urmă și-a explicat mai apoi alegerea spectaculoasă.

Bruneta a mărturisit într-un Story pe Instagram că a fost foarte greu să se adapteze dresscode-ului evenimentului. Ea a înțeles că trebuie să poarte lucruri prin care să protejeze planetele și resursele ei. Solista a simțit pe tot parcursul serii că se sufocă, dar cu siguranță a meritat chinul pentru că toată lumea a apreciat inițiativa sa.

,,Și ce credeți că am pus pe mine? Folie alimentară”

„Cu două ore mai târziu, dar mai am un pic și ajung și eu la petrecerea Viva. Nu a fost ușor să mă adaptez dresscode-ului ăsta. Era a touch of green, iar eu asta am înțeles – un mod sustenabil prin care să protejez planeta și resursele ei. Și ce credeți că am pus pe mine? Folie alimentară. Nu de alta, dar sunt și o gustare, știți cum sunt. Mă sufoc! Dar, Doamne, ce rochiță frumoasă a ieșit”, a explicat Ruby într-un story pe Instagram. „Ca orice desert care vrea să rămână proaspăt, m-am îmbrăcat în folie alimentară și am ieșit afară! Buna dimineața, s-a servit Dulceața”, a scris cântăreața, pe aceeași rețea socială. De-a lungul timpului, Ruby a avut și alte ținute extravagante.

Ruby este foarte apreciată pentru felul în care se îmbracă. Mulți stiliști au comentat aparițiile sale de-a lungul timpului și au susținut că poartă piese vestimentare care o facă să strălucească și care îi complimentează statura și formele. De asemenea, fanii îi aduc des aprecieri la postările cu ținute mai speciale și deloc obișnuite. Cei care o iubesc abia așteaptă să vadă noile alegeri ale vedetei.