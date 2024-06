Ruby, fără inhibiții într-o rochie scurtă și mulată. Decolteul adânc a furat toate privirile FOTO

Una din artistele en vouge din România, la acest moment, dar plină de tatuaje, este Ruby. Ca de obicei, artista a decis să-și etaleze formele, așa că fanii au văzut-o fără inhibiții, într-o rochie scurtă și mulată, iar decolteul adânc a furat toate privirile.

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Ruby a reușit să șocheze de fiecare dată prin aparițiile sale. Atât pe scenă, în emisiunile televizate, sau în diferitele pictoriale realizate de artistă, fanii au putut admira formele acesteia, tatuajele, dar și lipsa de inhibiție.

Reamintim că, nu de mult, Ruby a apărut la Antena 1 la oră de maximă audiență, cu oținută extrem de provocatoare, generând ulterior și reacții din partea fanilor, și nu numai. Un alt episod în care a fost implicată tânăra artistă, a avut loc în Israel, pe 7 octombrie 2023, când Hamas declanșa atacurile.

Cu un număr considerabil de fani pe rețelele de socializare, nu este de mirare că artista publică tot felul de imagini, sau clipuri scurte în care apare provocator. Cel mai recent moment nu are legătură cu vreun pictorial pe malul mării, sau în nu-știu-ce resort de lux, ci cu o filmare.

Conform imaginilor, Ruby, fără inhibiții într-o rochie scurtă și mulată, își saută fanii dintr-un studio de filmare. Așa că, din nou, vedeta a încins imaginația fanilor, prin ipostazele provocatoare în care a decis să apară.

Deși extrem de vizibilă, volubilă și provocatoare, când vine vorba de viața perivată, Ruby a încercat mereu să-și țină familia și iubitu, Robert Adrian, departe de ochii lumii.

Dar, deși te-ai aștepta să facă lucrurile împreună, într-un interviu exclusiv acordat redacției noastre, Ruby dezvăluia că a decis la un moment dat să plece într-o excursie, dar nu cu iubitul, ci cu altcineva:

„Eu sunt bine, sunt în vacanță. Am plecat cu prietena mea cea mai bună. Am venit în Spania, la un festival, la care nu am mai ajuns, pentru că era foarte departe și era târziu, în noapte.

După care, ne-am întâlnit cu alți prieteni, care s-au stabilit aici, mai exact, fostul meu tour-manager, de care îmi era foarte, foarte dor. A fost frumos, la plajă, la parcuri de distracții.“, ne-a declarat Ruby, în exclusivitate pentru Playtech Știri.