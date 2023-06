De ce nu a plecat Ruby în vacanță cu iubitul ei? Artista a ales să plece cu altcineva în Spania: “Vreau și eu să mai văd lumea!” EXCLUSIV

Ruby și-a făcut bagajele și a cumpărat un bilet de avion dus, cu destinația Spania, dar nu a plecat singură în vacanță. Dacă ne-am fi așteptat să fie însoțită de iubitul ei, iată că artista a fugit în Spania cu altcineva. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Ruby ne-a spus cu cine a plecat în vacanță, dar și când se va întoarce în România.

Frumoasa brunetă trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Robert Adrian, de mai bine de 10 ani, însă Ruby a fost mereu discretă când a venit vorba de partenerul ei. Artista are toate motivele să se simtă împlinită, căci nu îi lipsește nimic, nici pe plan profesional, dar nici pe cel personal. Mai mult decât atât, pentru că a muncit din greu în ultima perioadă și a avut foarte multe concerte, Ruby a simțit nevoia de relxare, așa că a ales să plece într-o vacanță în Spania, cu bilet dus, iar de întors, rămâne de văzut! Artista ne-a spus totul despre călătorie!

Ruby este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară, are toate motivele să radieze de fericire. Iubește și este iubită, nu doar de partenerul și familia ei, dar și de fanii săi, astfel, fiecare concert pe care îl susține este plin de bucurie și emoție. Bineînțeles, cântăreața a fost foarte solicitată în ultimul timp. A simțit nevoia de o pauză, așa că nu a stat mult pe gânduri și a plecat într-o vacanță, fără să știe când se va întoarce.

“Eu sunt bine, sunt în vacanță. Am plecat cu prietena mea cea mai bună. Am venit în Spania, la un festival, la care nu am mai ajuns, pentru că era foarte departe și era târziu, în noapte. După care, ne-am întâlnit cu alți prieteni, care s-au stabilit aici, mai exact, fostul meu tour-manager, de care îmi era foarte, foarte dor. A fost frumos, la plajă, la parcuri de distracții.“, ne-a declarat Ruby, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Pentru ca nu știa când se va întoarce, Ruby a cumpărat un bilet doar dus în Spania și a profitat de fiecare moment din vacanța bine meritată, însă este chemată la datorie în România. Mâine va susține un concert, iar artista se va întoarce în cursul zilei de azi în țară.

“S-a terminat vacanța, gata! Suntem de ceva vreme aici. Am avut, inițial, bilet doar de dus și s-a prelungit șederea. Ne întoarcem în România pentru că mâine am concert, altfel, aș mai fi prelungit un pic. Vara asta o să am concerte tot timpul, dar când voi prinde 2,3 zile libere, o să profit de ele și o să ies din casă, pentru că, în ultimul an, mai mult am muncit și nu mi-am permis eu să îmi ofer timp liber și să mă bucur de o vacanță. Vreau și eu să mai văd lumea! Oricum, la concert este cea mai frumoasă vacanță, pentru că nu se compară nimic cu împlinirea pe care o am în timpul concertului.“, a mai adăugat Ruby, în exclusivitate pentru Playtech Știri.