Ruby, dusă cu ambulanţa la spital. Gestul periculos pe care l-a făcut vedeta, a sunat imediat la 112: „Îmi amorţise tot corpul”

Ruby a fost dusă cu ambulanţa la spital. Cântăreața Ruby și-a îngrijorat fanii virtuali după ce s-a postat pe rețeaua socială în timp ce se afla pe patul de spital. Care este gestul periculos pe care l-a făcut vedeta și în urma căruia a sunat imediat la 112. „Îmi amorţise tot corpul”.

Atunci când a postat fotografia, frumoasa brunetă nu a oferit niciun detaliu, însă de curând, artista a făcut o serie de declarații despre starea ei de sănătate. Care este motivul pentru care cântăreața a ajuns pe mâinile medicilor, de fapt.

Artista a spus că a dorit un bronz mai intens și perfect, astfel că și-a injectat o substanță care ar fi ajutat-o în acest sens, dar cantitatea a fost una prea mare pentru greutatea pe care o are.

Din nefericire, Ruby nu s-a simțit bine deloc după această procedură, astfel că a fost nevoită să cheme ambulanța, pentru a o duce de urgență la spital.

„Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în…. Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare. Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea ”, a mărturisit îndrăgita cântăreață Ruby.