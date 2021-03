Cât de chinuit e iubitul lui Ruby. Ce face bărbatul pentru a rămâne în grațiile cântăreței

Ruby este o artistă foarte cunoscută, iar pe rețelele sociale își ține mereu fanii la curent cu ceea ce face și le arată mereu fotografii sexy cu ea. Ei bine, aceste fotografii nu se fac singure, așa că iubitul artistei a fost nevoit să se transforme în fotograf, de dragul lui Ruby. Tânărul pare că știe ce face, însă este nevoie de multă răbdare pentru asta.

Iubitul lui Ruby a fost surprins în timp ce îi făcea fotografii vedetei. Partenerul cântăreței a dat dovadă de multă răbdare și a făcut totul ca la carte, semn că este obișnuit să îi facă poze iubitei sale.

Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro în timp ce își plimbau câiniele. Pentru că a fost o vreme superbă, Ruby a profitat de ocazie și a făcut o mini sesiune foto.

În prezent, Ruby se iubește cu Robert, dansatorul ei din trupă, cel cu care a făcut echipă în al doilea sezon „Asia Express”, unde au ajuns până în finală. Relația lor a făcut deliciul fanilor și al telespectatorilor, de fiecare dată când se tachinau în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Artista a mărturisit că, deși sunt împreună de mai bine de șase ani, ea s-a îndrăgostit de actualul ei partener de pe vremea când era într-o relație cu primul ei iubit, Oxi Cristian, managerul cântăreței.

„Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului. M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a declarat Ruby.