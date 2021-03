Roxen, înlocuită de la Eurovision? ‘Andra sau Delia trebuie să meargă’ (exclusiv)

Piesa ”Amnesia” se va auzi în toată lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusă special pentru acest proiect și dă voce stărilor și sentimentelor pe care artista le-a trăit în ultima perioadă. Evenimentul se va desfășura în luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe TVR. Însă, până ca românca să ajungă în Olanda, în țara natală discuțiile despre performanțele sale sau locul ei în concursul muzical sunt dezbătute mai cu sârg decât anul trecut.

Horia Moculescu ar înlocui-o pe Roxen la Eurovision cu Andra sau Delia

Roxen a ratat ediția de anul trecut a Concursului Muzical Eurovision din cauza pandemiei. Potrivit regulamentului, ne poate reprezenta anul acesta, dar cu altă piesă. ”Amnesia” este melodia votată de juriul TVR, la începutul lunii martie, care beneficiază și de un videoclip interesant. Horia Moculescu a fost contactat pentru a-și spune opinia în privința participării tinerei la Eurovision.

„M-am interesat la soliștii de vârsta ei, aceștia susțin că Roxen este o fată talentată, păcat că nu se vede. Am o emisiune de radio, seara, cu muzică de calitate, iar pe lista fetelor tinere nu am găsit-o la nici o propunere. Am spus anul trecut că nu ar merita să ne reprezinte la Eurovision și nu-mi schimb părerea nici anul acesta, deși nu i-am mai ascultat ultima piesă”, a declarat Horia Moculescu pentru Impact.

În schimb, compozitorul are un top al cântărețelor care ne-ar putea reprezenta cu succes la marea competiție: „La Eurovision, aș trimite-o, fără probe, pe Andra sau pe Delia, dar și Lora este o voce foarte bună. Nu știu dacă Andra este mai bună decât Delia, poate că are un repertoriu mai bun. Delia e o voce impecabilă”, a declarat acesta.

Detalii despre etapele din mai

În finala din Olanda a concursului Eurovision vor intra în competiție 26 de țări. Este vorba despre 10 teritorii din fiecare semifinală și cele șase clasificate direct (Big Five plus țara gazdă). Chiar dacă vor concura direct în finală, cele șase țări vor putea vota, în semifinale, astfel: Germania, Italia, Regatul Țărilor de Jos (Olanda) în prima semifinală, iar Franța, Spania și Marea Britanie în cea de-a doua semifinală.