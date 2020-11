Cum arată acum Conchita Wurst. Transformarea uluitoare a transsexualului care a câștigat Eurovision în 2014

„Femeia cu barbă a cucerit Europă!”, scriau ziarele în 2014, după ce Conchita Wurst a câștiga Eurovisionul din acel an. Reprezentantul Austriei a dus pe culmi piesa ”Rise like a Phoenix”, intrând în istorie drept al doilea transsexual care se impune la acest concurs, după Dana International (Israel) în 1998. La șase ani distanță, bărbatul cu barbă, unghii vopsite, perucă și haine feminine nu mai seamănă deloc cu victoriosul renumitei competiții.

Conchita Wurst, transformare uluitoare la șase ani de când a câștigat Eurovision 2014

„Câștigătorul este Conchita Wurst din Austria!”, anunța în 2014 prezentatorul Eurovision. Thomas „Tom” Neuwirth pe numele real abia și-a stăpânit emoțiile. Primele cuvinte au fost mai mult pentru comunitățile gay din întreaga lume și mai puțin pentru conaționalii care l-au votat-o.

„Această seară le este dedicată tuturor celor care cred într-un viitor cu pace și libertate. Știți cine suntem! Suntem uniți și suntem de neoprit”, a spus Conchita.

Cu un total de 290 de puncte, piesa ”Rise like a Phoenix” a fost desemnată câștigătoarea ediției din anul 2014. În decizia finală au contat în proporție de 50% votul telespectatorilor și 50% votul juriului de specialitate. Următoarele clasate au fost Olanda și Suedia. Pentru România, miracolul nu s-a produs nici în acel an. Paula Seling și Ovi au adus țării doar locul 12.

În total, piesa a obținut 72 de puncte. Melodia românească cu cel mai mare punctaj obținut în finala acestui concurs muzical a fost ”Tornero”, compusă de Eduard Cârcotă și interpretată de Mihai Trăistariu. Piesa a obținut în finala din 2006 172 de puncte.

Revenind la Thomas, în vârstă de 32 de ani acum, artistul arată total diferit, ba chiar poate doar barba mai aduce cu persoana care s-a impus la Eurovision în ediția din 2014.

Biografie

Tom Neuwirth a luat parte la a treia ediție a emisiuni Starmania, în anul 2006, clasându-se pe locul doi. Un an mai târziu, a fondat o trupă de băieți, ”Jetzt anders!”, care și-a încheiat activitatea în același an. El a debutat sub numele de Conchita Wurst în 2011, la selecția națională a Austriei pentru Eurovision 2012, reușind să se poziționeze pe locul doi. Numele său de scenă este alcătuit din cuvântul spaniol ”conchita”, care înseamnă ”mică cochilie” și cuvântul german ”wurst” în traducere ”cârnat”.

A cunoscut gloria în 2014, ca reprezentant al Austriei la Concursul Muzical Eurovision 2014, ce s-a desfășurat la Copenhaga, Danemarca. A câștigat competiția în marea finală din data de 10 mai 2014. Pentru Austria a fost a doua oară când a pus mâna pe marele trofeu, după victoria din 1966.