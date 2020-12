EXCLUSIV Roxen, totul despre bătaia încasată de la iubitul ei. Ce s-a întâmplat imediat după agresiune

Ghinion pe toate planurile pentru cântăreața Roxen (pe numele real Laria Roxana Giurgiu)! Pandemia de coronavirus i-a anulat participarea la Eurovision, unde trebuia să reprezinte România cu piesa “Alcohol You”, iar astă-vară, a fost victima violenței domestice, fiind bătută, cu pumnii și cu mătura, de fostul iubit. Totul ar fi pornit de la gelozia bărbatului care ar fi surprins-o pe artistă butonând telefonul mobil, la miezul nopții. I-a reproșat că face schimb de mesaje cu cineva, așa că de la reproșuri până la violență nu a mai fost decât un pas. Roxen a depus plângere la Poliție, iar oamenii legii ar fi descoperit urme de violență (vânătăi) pe trupul fetei. Roxen a reușit să obțină un ordin de restricție împotriva agresorului. Solista ne-a povestit cum a reușit să treacă necazuri, într-un interviu exclusiv, pentru Playtech.ro.

Roxen, totul despre bătaia încasată de la iubitul ei

Din cauza pandemiei, participarea ta la Eurovision a fost amânată. Anul viitor poți reprezenta România, dar cu altă piesă. Pregătești deja noul show?

Nu am fost fericită atunci când am primit vestea, însă am înțeles că așa este cel mai bine pentru noi toți. În condițiile actuale, era firesc să nu aibă loc, iar supărarea mea nu avea niciun rezultat constructiv. Așa că, m-am remontat rapid, împreună cu echipa mea, și am început să mă gândesc la show-ul pentru anul viitor. Va fi o altă piesă, așa este, însă pot să vă spun cu siguranță că va fi una cel puțin la fel de bună ca ”Alcohol You”. Nu cred că cineva poate prezice în acest moment cu certitudine ce va fi anul viitor, toți sperăm că vom vedea și vom simți o ameliorare în ceea ce privește pandemia și îmi doresc din suflet să pot uca pe scena de la Rotterdam și să reprezint România la Eurovision.

Roxen: ”Cred că orice femeie care trece prin așa ceva ar trebui să facă tot posibilul să nu se afunde într-un rău care poate deveni și mai rău și care o poate marca toată viața”

Anul acesta a fost unul cu multe încercări pentru tine și in viața profesională, dar și in cea personală. Ai trecut în vară printr-un episod de violență și agresiune domestică. Cum s-a rezolvat conflictul și ce sfaturi le dai femeilor care se confrunta cu astfel de situații?

Într-adevăr, a fost un an cu bune și cu mai puțin bune. De regulă, așa este în viață, nu poate fi totul roz. Eu am învățat câte ceva din fiecare experiență pe care am avut-o, inclusiv din cea din vară. A fost un moment neplăcut, însă din fericire am reușit să trec peste el și le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, m-au înțeles și mi-au oferit tot sprijinul de care aveam nevoie. Am reușit să depășesc acest episod cu foarte multă răbdare, discuții constructive și mutarea focusului pe lucurile care contează cu adevărat pentru mine, care mă împlinesc și îmi aduc bucurie. Cred că orice femeie care trece prin așa ceva ar trebui să vorbească, să facă tot posibilul să nu se afunde într-un rău care poate deveni și mai rău și care o poate marca toată viața. Fiecare om are dreptul la fericire și liniște, violența nu are trebui să existe în această ecuație, de aceea important este să o alungăm atunci când apare și să nu ne complacem într-o situație de genul acesta, complet nocivă pentru oricine. Nu sunt situații care trebuie tolerate, iar persoanele care se confruntă cu acest tip de agresiune trebuie să ceară ajutor, să ia acțiune și să apeleze imediat la asociațiile care luptă împotriva violenței domestice.

Roxen: ”Mi-ar fi plăcut să fiu psihiatru!”

Dacă nu ai fi făcut muzică ce meserie ai fi ales?

Mi-e greu să mă imaginez făcând altceva, mai ales având în vedere faptul că muzica este cea care mă împlinește și mă face fericită. Totuși, dacă ar fi să fac un exercițiu de imaginație, mi-ar fi plăcut să fiu psihiatru.

Ai filmat de curând un videoclip. Cum s-au desfășurat filmările?

De fiecare dată când filmăm sau avem o acțiune de acest fel, care presupune întâlnirea mai multor persoane, ne testăm și ne luăm toate măsurile de protecție și este absolut firesc să se întâmple așa. Filmările pentru clipul piesei ”Wonderland” au fost o bucurie, am iubit această melodie de la început și la fel s-a întâmplat și cu clipul. Am filmat aproximativ 12 ore, am schimbat patru ținute și am avut alături de mine un iepuraș extrem de simpatic, care a rămas la mine după ce am terminat filmările. Este vorba despre un concept inspirat din Alice in Wonderland, cu un touch disco, ce mă reprezintă 100%.

Roxen: ”Sunt de acord cu demersul artiștilor, industria muzicală reprezintă un sector grav afectat”

Te-a afectat financiar pandemia? Ești de acord cu demersul artiștilor de a cere ajutor de la stat?

Cred că pandemia și-a pus și își pune amprenta asupra tuturor într-un fel sau altul. Desigur, faptul că anul acesta numărul concertelor a scăzut semnificativ nu poate fi decât un minus, însă mergem mai departe, învățăm să ne adaptăm și să ne reinventăm și vom trece cu bine peste această perioadă. Sunt de acord cu demersul artiștilor, industria muzicală reprezintă un sector grav afectat de întregul context de anul acesta. Până la urmă, este vorba despre echipe întregi care au de suferit, nu doar de artiștii care au semnat scrisoarea la care faceți referire. Este vorba despre instrumentiști, tehnicieni, toți oamenii care sunt alături de artiști și contribuie semnificativ la întregul proces de creație, fie că vorbim despre o piesă, un clip sau concerte.

Cum a fost anul 2020, cu toate restrictilie?

Nu pot spune că mi-a schimbat viața, m-a făcut doar să înțeleg mai bine cât de importantă este sănătatea și mi-a dat timp să stau cu mine, să mă odihnesc, să-mi pun gândurile în ordine și să fac lucruri pe care în mod normal nu le făceam, pentru că nu aveam timp. Sunt de acord cu restricțiile, bineînțeles, ele există pentru a ne proteja și a ne feri de virus cât mai mult posibil. Ce contează cel mai mult în acest moment este să fim sănătoși șă să trecem cu bine peste această perioadă grea. Port mască, încerc să mă deplasez doar atunci când am treabă sau e ceva urgent și îmi limitez orice altfel de întâlniri.