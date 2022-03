Roxana Vancea, nevoită să amâne botezul fiului său. Ce probleme a întâmpinat vedeta EXCLUSIV

Roxana Vancea și soțul său, Dragoș, îl vor boteza pe micuțul Ayan la finele lunii mai. Fosta asistentă tv a declarat în exclusivitate pentru impact.ro că după creștinarea băiețelului nu va fi decât o masă în familie, petrecerea cea mare urmând a avea loc atunci când cei doi vor face nunta.

Roxana Vancea a devenit mama unui băiețel de nota zece pe data de 17 noiembrie, pe care se pregătește în prezent să-l creștineze. Fosta asistentă tv a ales ca dată a evenimentului sfârșitul lunii mai, când micuțul va avea șase luni, amânându-l din mai multe motive.

„Botezul va avea loc la sfârșitul lui mai. Cel mic a fost cu colicii, apoi a fost răcit, am tras cu o bronșolită, apoi am intrat în Postul Paștelui”, a declarat Roxana Vancea pentru impact.ro.

Sre deosebire de vedetele care au petrecut cu peste o sută de invitați după ce și-au botezat copiii, Roxana își dorește, după creștinarea lui Ayan, să dea doar o masă în familie, cu rudele și prietenii cei mai apropiați.

„La nuntă vom facem cu toți prietenii. Să mai crească cel mic să putem să ne organizăm, suntem legați de mâini și de picioare, momentan nu am stabilit când o vom face”, a completat bruneta.

„Vreau să fim doar cu familia, la biserică, apoi să facem o masă cu apropiații”, ne-a mai spus aceasta. În schimb, fosta asistentă tv anunță o petrecere ca-n povești cu ocazia cununiei religioase cu tatăl copilului său, care momentan nu știe când va avea loc

În ceea ce-l privește pe Ayan, Roxana ne-a mărturisit că micuțul seamănă foarte bine cu fratele său, Milan, băiatul soțului său dintr-o altă căsătorie, pe care-l iubește și de care are grijă ca fiind al ei:

Deși se află în concediu de maternitate, Roxana nu duce lipsă de oferte, de a reveni mai repede la muncă. Aceasta nu ne-a ascuns faptul că a primit propunerea de a se întoarce în televiziune, refuzată însă din cauza faptului că alăptează și nu poate pleca de lângă bebelușul său:

„Nu m-am întors la muncă. O voi face-o abia după ce încep diversificarea cu cel mic, acum îl hrănesc numai la sân, e călare pe mine. Din oră în oră îi dau să mănânce. Așa că este exclus să pot accepta în acest moment vreun proiect tv.

Mi-au propus să fac parte din emisiunea aceea cu mămicile, de la Antenă, la care am mai fost, dar nu, pentru că Ayan e prea mic. De fiecare dată, când am fost ca invitată, am luat-o pe mama după mine, împreună cu copilul. Dar e foarte greu așa”.