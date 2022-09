Roxana Vancea, despre vremurile când lucra cu Mihai Bendeac la Antena 1. „Ultimul meu proiect a fost la iComedy, unde eram colegi”. EXCLUSIV

Roxana Vancea a plecat din trustul Intact în urmă cu ceva ani și nu intenționează să se mai întoarcă în televiziune prea curând. Fosta asistentă tv ne-a mărturisit că ultimul său proiect a fost la „iComedy”, unde a lucrat împreună cu Mihai Bendeac, actorul care și-a dat recent demisia de la Antenă.

Roxana Vancea și Mihai Bendeac au fost împreună o bună perioadă de timp. Cei doi s-au cunoscut mai bine pe platourile de la „iComedy”, ultimul proiect TV în care a fost angrenată bruneta. Actorul mărturisea la acea vreme că Roxana este

femeia lângă care se vede îmbătrânind.

Nu a fost să fie, drumurile lor s-au despărțit, iar apropiații susțineau că motivul l-a fi constituit faptul că Bendeac nu-și dorea să se căsătorească. Între timp, Roxana s-a căsătorit, are un băiețel și este extrem de fericită alături de soțul său, Dragoș Paiu.

La ani distanță, contactată de impact.ro, Roxana Vancea ne-a mărturisit că nu este la curent cu plecarea fostului său coleg și iubit din Antenă. Mai mult, aceasta ne-a mai spus că nu a mai vorbit cu el de o bună perioadă de timp.

„Nu am mai vorbit cu el de mai bine de trei ani. Nu știam că a plecat, văzusem o reclamă că începe emisiunea. Ultima oară am fost în Antenă la IComedy, când am lucrat cu Mihai. Acela a fost ultimul meu proiect. Am renunțat înainte ca el să plece și să se întoarcă.

Cât am fost colegi, n-au existat conflicte, în plus nu vorbeam despre așa ceva. Am avut o colaborare profesională bazată pe respect”, ne-a spus aceasta.