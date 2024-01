Roxana Nemes, accidentare serioasă la Survivor România All Stars. A început să plângă din cauza durerii, au venit medicii: „Mi-e ciudă”

Accidentare serioasă în ediția de joi, 25 ianuarie 2024, la Survivor România All Stars. Roxana Nemeș s-a lovit la scurt timp după ce a intrat pe traseu pentru jocul recompensei. S-a lovit grav, astfel încât a fost nevoie de intervenția medicului. „Mă doare de nu mai pot!” Foto

Ediția de joi, 25 ianuarie 2024, a fost plină de provocări pentru concurenți. Asta pentru că taberele Războinicilor și Faimoșilor au trebuit să lupte pentru un lucru pe care și l-au dorit foarte mult: 3 brioșe per concurent și o cană de cafea. Jocul recompensei a alertat pe toată lumea.

Alegerile membrilor au fost făcute, concurenții și ajutoarele lor au fost stabilite, astfel încât traseul a decurs fără probleme – până când a venit rândul Roxanei Nemeș. Aceasta a intrat pe traseu cu TJ Miles, pentru a lupta împotriva Lolei. Faimoasa s-a descurcat foarte bine, însă s-a accidentat brusc.

La scurt timp după ce a intrat pe traseu, Roxana Nemeș și-a pierdut concentrarea, nu a fost atentă și s-a accidentat grav. A fost nevoie de intervenția medicului. Faimoasa a primit îngrijiri medicale la ambulanța care s-a deplasat la fața locului.

„Când am văzut că Lola a căzut, nu m-am mai concentrat pe mine, ci m-am concentrat pe ideea de a ajunge cât mai repede la TJ Miles, să îi dau bârna. Și n-am mai văzut unde-mi bag picioarele, ce s-a întâmplat și am căzut. Și am căzut bine”, a explicat Roxana Nemeș.