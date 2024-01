Rivalităţi fără egal la Survivor România All Stars. Au ieşit scântei între Jador, Zannidache, Maria Lungu şi Elena Marin: „E o mică rățoială”

Ediția de joi, 25 ianuarie 2024, a reality-show-ului Survivor România All Stars a făcut lumină asupra marilor rivalități dintre concurenți. Jador a dat naștere unui conflict intens cu Maria Lungu, în timp ce Zanni i-a făcut deja reproșuri Elenei Marin, abia alăturată echipei. „E o mică rățoială”. Foto

Noua ediție a reality-show-ului Survivor România All Stars 2024 a adus în lumină conflictele ce au luat naștere între concurenți miercuri, 24 ianuarie. Primele tensiuni majore au apărut între cântărețul de manele Jador și fashion designerul Maria Lungu.

Artistul a aruncat-o pe colega sa în apă, la jocul de imunitate de miercuri, 24 ianuarie 2024, în glumă. Jador a crezut că momentul va fi amuzant pentru toată lumea, însă s-a înșelat. Maria Lungu a vorbit despre faptul că nu înțelege cum cineva poate chiar să pună mâna pe ea, când nu i-a permis acest lucru.

În ediția de joi, 25 ianuarie 2024, prezentatorul TV Daniel Pavel l-a determinat pe Jador să explice fapta cu pricina. Cântărețul de manele a fost foarte sincer și a recunoscut că se simte ca în copilărie la Survivor All Stars. Asta pentru că, în junglă, a simțit că a scăpat de responsabilitatea numelui pe care-l are.

Jador a mărturisit că, în Republica Dominicană, trăiește fără presiunea zecilor de mesaje și telefoane pe care le primește de obicei în fiecare dimineață de la managerii colaboratorilor săi. Din acest motiv, se bucură că nu este acasă, în România. A reușit să se deconecteze cu totul la Survivor.

„Eu retrăiesc niște momente din copilărie. N-aș vrea să mă întorc acasă decât mai târziu, poate cu premiul cel mare, Doamne-ajută! Pur și simplu a fost o reacție copilăroasă cu Maria (Lungu – n.r.). Maria, îmi pare rău!

Am crezut că o să ne amuzăm cu toții. N-am știut că e atât de sensibilă. Îmi pare rău! Pur și simplu a fost o… Am vrut doar să glumesc cu ea, am crezut că vom râde”, a spus Jador.