Roxana Ionescu și iubitul, aniversare în spital. Tinu Vidaicu a trecut prin momente cumplite FOTO

Roxana Ionescu și iubitul ei, Tinu Vidaicu, au avut parte de o aniversare în spital. Partenerul vedetei a trecut prin momente cumplite.

Roxana Ionescu (34 de ani) trăiește de cinci ani o poveste de dragoste cu afaceristul Tinu Vidaicu. Vedeta a rămas însărcinată la începutul anului și era nerăbdătoare să devină mamă, pentru ca mai apoi să oficializeze relația cu iubitul ei. Din motive medicale, nu a reușit să păstreze sarcina. La acea vreme, Tinu a spus că nu este nimic tragic, iar că Roxana este bine și în câteva luni pot încerca din nou să își concretizeze visul: de a deveni părinți. Într-adevăr, vedeta se simte bine, iar la scurt timp a aflat că va deveni din nou mămică.

Acum, peste familia celor doi a venit un mic necaz, incomparabil cu primul. Viitorul soț al Roxanei Ionescu a ajuns la spital, în urmă cu o săptămână. Afaceristul a postat acum câteva momente o imagine cu el, pe patul de spital, zâmbind, alături de partenera sa. În descrierea fotografiei, Tinu a scris că va reveni mai în forță ca niciodată. „Poza e de acum o samptamana #1weekanniversary 😏🍾 Pentru cei invidioși, să nu vă bucurați prematur, revin mai în forță ca oricând, în curând. 💪😬 #kneesurgery”, este mesajul lui Tinu Vidaicu.

Roxana Ionescu s-a retras din lumea televiziunii după aproximativ 15 ani de activitate și s-a mutat la Timișoara, pentru a-i fi aproape logodnicului ei, un om de afaceri timișorean. Vedeta a povestit cum făcea naveta timp de cinci ani spre Timișoara, mutându-se, în cele din urmă, din Capitală, unde revine de fiecare dată când este nevoie. Cu părinții se vede mai rar acum, deoarece locuiește într-un oraș situat la o distanță considerabilă față de casa părintească.

„În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Jobul meu, fostul meu job (n.r. aşa s-au cunoscut). Uşor uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi. Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când. Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut”, a povestit Roxana Ionescu la ”Vorbește Lumea”.