Roxana Ghiță o desființează pe Maria de la Survivor România: ‘Cea mai joasă speță’

Roxana Ghiță este împotriva lui Albert Oprea în competiție și pare că și cine este de partea lui este, de asemenea, deloc bine văzut de aceasta. Este și cazul nou-venitei Maria Chițu, care nu s-a poziționat precis de vreo parte a echipei albastre, dar l-a consolat pe Albert în urma unor conflicte cu Războinicii. Episodul de sâmbătă al ”Survivor România” a scos în evidență un moment în care, din punctul de vedere atât al coechipierilor, cât și al rivalilor, i-a dat de gol strategia fetei. A fost implicat și numele lui Culiță Sterp. Fosta Războinică, acum din România, nu a rămas indiferentă la cele petrecute pe insulă, așa că și-a dat cu părerea pe contul de Instagram.

Roxana Ghiță a desființat-o pe Maria de la Survivor România după dialogul avut de Războinică cu Faimosul Culiță Sterp

Maria Chițu a fost acuzată de coechipieri că face strategii și că nu se alătură echipei în momentele de decizie sau de uniune, precum cele de rugăciune tipice echipei albastre făcute înainte de fiecare meci. Au intervenit și Faimoșii, care au argumentat acest lucru. Zannidache a spus că a observat o latură alunecoasă la Maria. Artistul a trecut în revistă un moment în care tânăra a avut un schimb de replici cu colegul lui, Culiță Sterp. Cel din urmă a făcut o remarcă la adresa ei, apoi Maria a ripostat într-un mod neașteptat.

„Culiță i-a spus că o trag sânii în jos, că sunt grei, iar ea i-a spus că îl adoră. La fel a făcut și cu Jador. Îi zicea să o lase în pace, dar ținea mâna pe el, ca și când ar dori să o bage în seamă în continuare”, a dezvăluit Zanni la un consiliu.

Comentariile fostei Războinice

Roxana Ghiță a comentat de acasă acest episod, pe pagina sa de Instagram. „Salut. O să-mi dau și eu cu părerea despre Survivor și ce s-a întâmplat cu Maria. Ideea este că Maria a venit ca rezervă de acasă, ea două luni jumătate a văzut cum este perceput fiecare, toată situația din camp și e normal că vrea să aibă cât mai multă audiență și poate chiar are o strategie pentru că chiar se dă de partea lui Albert și nu știu dacă vin din niște intenții pure.

Și oricum mie nu prea-mi place de Maria, mi se pare că exagerează foarte mult realitatea și faza aia de a zis-o că s-a dat Culiță la ea sau nu știu ce complimente i-a făcut. Să zici lucrurile astea când Culiță are pe cineva care este însărcinată acasă, mi se pare de joasă speță. Culita s-a bagat in seama si a spus anumite lucruri si am comentat la ce a spus el…”, a declarat Roxana Ghiță.