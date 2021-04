Cu cine flirtează Culiță Sterp la Survivor România 2021. Concurenta a recunoscut totul, pe față

Fanii Survivor România au rămas cu gura căscată. În ediția de sâmbătă, 24 aprilie, Maria de la Războinici va fi în centrul atenției. Frumoasa blondină a dat de înțeles că unul dintre Faimoși s-ar fi dat la ea. Tânăra de 20 de ani a insinuat că deși are acasă o iubită care mai are puțin și naște, Culiță Sterp ar fi flirtat cu ea. Concurenta a recunoscut totul, pe față.

Maria a fost dată de gol de Zanni, care a luat cuvântul în timpul celui de-al doilea consiliu de nominalizare al săptămânii. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste. Războinica s-a apărat, spunând că nu ea a fost cea care a dat curs acestor zvonuri, spre surprinderea celor prezenți la Consiliu, inclusiv a prezentatorului Daniel Pavel.

De când a intrat în competiție, de câteva săptămâni, Maria Chițu a fost protagonista mai multor discuții în contradictoriu de la Survivor. S-a certat cu Raluca Dumitru, iar de câteva zile a izbucnit un scandal între ea și Sorin Pușcașu, în care blondina i-a luat apărarea lui Albert Oprea.

Mai mult de atât, Maria l-a și votat pe Sorin în primul consiliu de nominalizare al serii, din motive sociale:

Simapticul artist și-a speriat colegii Faimoși când s-a rătăcit în jungla dominicană. Culiță Sterp a fost găsit, după trei ore, de poliția locală și Paza de Coastă de pe insulă. În timpul Consiliului de urgență de joi seara, gazda Survivor l-a atenționat, spunându-i că va fi penalizat deoarece a încălcat clauzele contractuale.

Daniel Pavel: Culiță, ai depășit perimetrul permis, ai creat îngrijorare, ți-ai pus viața în pericol.

Culiță Sterp: Așa e, am depășit perimetrul insulei, m-am îndepărtat cam mult. Nu este o perioadă ok pentru mine, am patru luni de când nu sunt alături de viitoarea mea soție. Mă simt vinovat că știu că este singură și însărcinată. Am vrut să stau puțin singur, dar m-am dus cam departe și nu am mai știut drumul înapoi.

Am străbătut jungla și am intrat în apă. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Îmi cer scuze. Mi-au spus și colegii că m-au căutat toată ziua, i-am pus pe drumuri și pe ei și pe cei de la poliția de coastă.