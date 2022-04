Roxana Ciuhulescu se pregătește să plece la Survivor România! Când va ajunge în Dominicană. Interviu EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu nu a mai fost la mare de ani buni cu ocazia zilei de 1 Mai, așa cum obișnuiesc vedetele noastre autohtone. Aceasta ne-a mărturisit că a trăit o experiență șocantă care a marcat-o, fiind prinsă în mijlocul unei bătăi cu scaune și pumni.

Fosta prezentatoare tv ne-a mai spus că în prezent se pregătește să se întoarcă în Republica Dominicană. Totul la scurt timp după concediul pe care tocmai l-a avut, atunci când soțul său le-a cerut o vacanță fără telefoane mobile.

Și-a amintit și de singurul ei 1 Mai petrecu pe litoral, în urmă cu câțiva ani. Ceea ce trebuia să fie o experiență frumoasă a devenit rapid o neplăcere majoră. De atunci, Roxana Ciuhulescu nu a mai mers niciodată la mare de Ziua Muncii.

Cum te mai simți după accidentarea la genunchi?

Fac recuperare și mult sport, și cu greutăți, la sală, ca să-mi întăresc mușchii. Am ce e mai rău, ruptură de menisc și ligament încrucișat. Nu mă sperie, ca om care a făcut sport de performanță știu ce înseamnă asta. Medicul mi-a zis să mă operez ca să-mi refac articulația, dar nu sunt pregătită. O operație de asemenea anvergură înseamnă recuperare de lungă durată, plus 4 luni de mers în cârje. Iar acum nu-mi pot permite acest lucru. Sunt cu jobul, plus că urmează să ne luăm și casă. Acum fac recuperare, fizioterapie, masaj și gimnastică. Fac sport, chiar și dacă mă doare, la sală fac și ce mi-a recomandat medicul.

Obișnuiești să mergi la mare de 1 Mai?

În toată tinerețea mea, am fost o singură dată de 1 Mai la mare și a fost o experiență neplăcută. Vremea a fost urâtă și am asistat la o bătaie într-un club care m-a marcat, din aceea cu scaune și pumni. De atunci nu mi-a mai trebuit. Și am asociat această dată ca fiind o petrecere a huliganilor. Ceea ce am văzut atunci, s-au îmbătat unii… Plus că eram cu prietenii și ne-am dus pe plajă și am tremurat de frig.

Se întoarce în Republica Dminicană

Ce planuri ai?

Mă pregătesc să plec la finala de la Survivor, în Republica Dominicană, la începutul lunii iunie. La probe mai participă doar finaliștii. Probabil vom sta vreo 3-4 zile, nu cunosc încă prea multe amănunte.

Cum reacționează copiii când știu că vei pleca din nou departe, fără ei?

Mă gândesc să merg în vacanță cu copiii acolo, în Republica Dominicană, locația e superbă. Chiar aș vrea să o leg cu plecarea mea acolo, să mergem toți, dar e mai complicat. Ana nu termină școala, plus că abia ce am fost plecați acum, în concediu.

Concediu cu restricții la telefon

Cât de greu le-a fost fără tine?

Prima oară când m-am întors de acolo, au fost extrem de fericiți, mi-au sărit în brațe iar acest sentiment a fost de neprețuit. Este emoție amestecată cu bucurie, cu vină, cu responsabilitate, cu sacrificiu, cu dorință de a face și pentru tine ce-ți dorești. A fost cu bucuria regăsirii și recunoștință pentru că a fost dat să ți se întâmple și, în sfârșit, te-ai întors acasă. Încă o dată, mi-am dat seama că cele mai importante lucruri pe lume sunt: familia și sănătatea. Dacă nu ai astea două, nu ai nimic, ești sărac!

Spuneai că abia ați fost în concediu… Iar vreo minivacanță peste hotare, așa cum obișnuiți?

De data aceasta am fost la casa noastră din Argeș, moștenirea soțului. Am fost pe munte. Silviu mi-a zis să petrecem timp doar între noi, să nu mai găsim altceva de făcut. Am făcut o convenție și am lăsat toți telefoanele deoparte

În ce relație a rămas cu colegii, după Survivor România

În ce relație ai rămas cu colegii de la Survivor? CRBL spunea că l-ai surprins total neplăcut.

Chiar nu mă interesează ce a declarat CRBL, e singurul cu care nu m-am înțeles. După Survivor am păstrat legătura cu mulți dintre colegii de competiție din Republica Dominicană. Cu Andreea Tonciu am vorbit chiar înainte să plece în vacanță. Cu Robert Niță vorbesc, de asemenea s-a oferit să mă ajute imediat ce m-am întors acasă cu acele probleme de sănătate. Vorbesc, de asemenea, și cu Xonia, Otilia. Înainte nu aveam nicio tangență cu ei, nu eram prieteni, ne știam doar din peisajul monden de la noi.