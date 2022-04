Roxana Ciuhulescu îi face praf pe CRBL și pe Cătălin Zmărăndescu. Ireal ce le-a transmis

Conflictele izbucnite, în ultima vreme, la Survivor România 2022 i-au surprins și pe foștii concurenți ai competiției ce se desfășoară în Republica Dominicană. Roxana Ciuhulescu nu s-a putut abține și a reacționat vizavi de comportamentul adoptat de CRBL la Survivor 2022. Ce a zis fosta Faimoasă despre fostul ei coechipier.

Roxanei Ciuhulescu i-a fost extrem de greu la Survivor România 2022, fiind măcinată de dorul de familia ei de acasă.

Mamă devotată și extrem de responsabilă, vedeta a fost solidară cu Andreea Tonciu, ambele exprimându-și tristețea și dorința de a reveni alături de familiile lor.

Deși a avut probleme de sănătate la Survivor, pe Roxana Ciuhulescu a întărit-o gândul la familia de acasă.

„Acum sunt liniștită, m-am întors de la Survivor, lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Era distrusă când am plecat, am plâns cu o noapte înainte. Mi-a fost foarte greu să mă despart de ei, nu am fost niciodată atât de mult plecată.

Fosta Faimoasă s-a declarat dezamăgită de reacțiile lui CRBL față de colegii săi de echipă de la Survivor 2022. Roxana Ciuhulescu susține că artistul s-ar fi schimbat din cauza condițiilor grele de supraviețuire pe care au trebuit toți să le îndure.

Pe de altă parte, atitudinea lui Cătălin Zmărăndescu nu ar fi surprins-o, deoarece cei doi sportivi au avut tangențe în trecut, cunoscându-se de foarte mulți ani.

„Cred că din cauza foamei, oamenii se transformă. Nu e vorba numai de ei. Poate și eu am fost altfel. Suferința, că era de dor sau foame, pe toți ne-a transformat și a scos la iveală ce era cel mai rău din noi. De exemplu, eu am fost mare fan CRBL.

Mi-a plăcut și îmi era drag de el, deși nu am avut niciodată o relație apropiată. Ne știam din spațiul public și îi trimiteam an de an mesaje când era ziua lui de naștere. În momentul în care am fost împreună la Survivor, acolo ceva s-a scurtcircuitat.

Pe mine m-a dezamăgit. Pe Zmărăndescu îl știam din circuitul KO, știam ce „poamă” este, cu el sunt obișnuită, dar CRBL a fost o mare dezamăgire pentru mine. S-a încheiat acest capitol.”, a completat vedeta pentru sursa citată.